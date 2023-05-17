阿里巴巴周四公布季績　料多賺24%　阿里雲表現市場看法分歧

阿里巴巴（9988）（BABA.US）將於周四（18日）公佈截止3月底2023年第四財季業績。由於公司3月時公布，將旗下業務分拆成6大業務範疇，當成熟時可以自行尋求融甚至上市，投資者自然關注架構重組對公司業務如何帶來影響。



除卻業務架構重整外，公司現有的業務，如電商及雲業務在內地首季經濟復蘇期內表現如何，均為市場焦點所在。



季績料按年多賺24%

市場預料阿里巴巴2023年第4財季營收按年升2.5%至2,092億元（人民幣．下同），淨利潤為246億元，較去年同期增長24%。

摩根士丹利表示內地消費仍處於恢復階段，估計阿里電商服務，如淘寶天貓的交易額已於3月份回復正增長。但受疫情影響，1至2月的交易額可能較預期弱。另外，大摩認為雲服務正處於結構性增長，阿里雲服務將會在未來幾季有雙位數增長。

不過德銀對於阿里雲業務表現抱持較審慎態度，認為阿里雲收入將會放緩，按年升4%。

TikTok移出拖累阿里雲增長。﹙資料圖片﹚

巴克萊︰TikTok移出拖累阿里雲增長 料重組影響不大

由於TikTok因應營運當地的監管要求，不得不移出阿里雲，另一大行巴克萊預料遷移過程似乎已經接近尾聲。阿里雲前兩年受事件影響，令到收入增長成一大挑戰，預計TikTok完全退出系統後，阿里雲增長最快將今季開始加速。

對於阿里巴巴分拆重組成6大業務及多間業務公司，巴克萊指隨著六間業務集團各自努力為股東自身價值最大化。因此，集團層面所設定實現利潤目標或不容易執行，但料問題不大。

葉尚志認為，中國電商服務已經進入「平台期」，即收入趨穩定或規模較難有大突破。﹙資料圖片﹚

葉尚志料阿里雲服務難有好表現

第一上海首席策略師葉尚志認為，中國電商服務已經進入「平台期」，意指電商業務收入趨穩定或規模較難有大突破。但受惠於中國放寬防疫措施，第一季消費增長出現明顯反彈，預計阿里旗下電商平台將會有較好表現，其競爭對手京東（9618）上周經營利潤増超一倍，相信京東業績可以為阿里巴巴業績帶來「啟示」。

在談及阿里雲業務時，葉尚志認為未必會有過於突出表現，AI、大數據發現未能為該業務增長帶來重大突破。他指現時中國的雲服務供應商，大多與有國家背景的電信營運商合作。雲服務增長快速是因為AI或大數據研發需要把大量數據及資料存放在雲端上，而中國政府基於安全性不會把資料放在作為民企的阿里雲上，因此認為阿里雲在今次業績中未必有亮眼的表現。