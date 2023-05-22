香港4月基本通脹1.8%　政府料年內通脹走勢保持溫和

政府公布4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.1%，較4月份的相應升幅（1.7%）為高。按年升幅擴大主要是由於4月份的差餉寬免上限較去年同期低。如剔除此項及其他政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在4月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，較3月份（1.7%）略高。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年4月止的3個月的平均每月變動率為0.0%，而截至3月止的3個月的相應變動率則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.0%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在4月份的按年升幅分別為2.2%、2.0%及2.1%，而3月份的相應升幅則分別為1.7%、1.6%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年4月份的按年升幅分別為1.9%、1.7%及1.8%，在3月份的升幅則分別為1.7%、1.6%及1.9%。

煙酒升幅逾18%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.2%）、電力、燃氣及水（上升17.8%）、衣履（上升6.4%）、外出用膳及外賣（上升4.2%）、雜項服務（上升2.3%）、交通（上升2.2%）、雜項物品（上升0.8%），以及住屋（上升0.5%）。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由3月份的1.7%微升至四月份的1.8%。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。整體而言通脹料會在今年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。政府會繼續留意情況。