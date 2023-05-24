港鐵：有機制懲處濫用長者乘車優惠　將適時重推小蠔灣項目

近日社會關注長者2元乘車優惠或有濫用情況。港鐵（0066）主席歐陽伯權出席周年股東大會前出席記者會，他表示相關優惠可鼓勵長者出行，明白社會關注涉嫌濫用的情況，公司有安排同事查乘客車票，亦有機制懲處。



出席同一場合的行政總裁金澤培則呼籲不要濫用優惠。當發現有濫用的情況，港鐵會馬上罰款，情況嚴重會檢控。

至於因應去年連環事故，港鐵將相關事故罰款以「感謝日」方式，以車費半價的方式回饋，但有聲音認為事故於平日發生，應在平日提供優惠。歐陽伯權回應指，已有1,700萬人次使用相關優惠，認為安排在週末進行，可鼓勵家庭出行。

票價方面，金澤培指一直按機制進行調整，長期以來加幅一直以通脹水平為低，認為可提供相對有競爭力的票價水平。

港鐵將相關事故罰款以「感謝日」方式，以車費半價的方式回饋市民。（梁鵬威攝）

將就將軍澳綫列車脫鈎事件交報告

至於去年發生將軍澳綫列車脫鈎事件，港鐵表示會受資產管理維修進行檢討，歐陽伯權稱，已成立專家小組檢討，政府亦有提供意見，相信未來一、兩個月會提交報告。金澤培就補充，檢討以維修規章、引入新科技，及加強分析等方向進行。

本地客運量已回復至疫情前九成

客運服務方面，歐陽伯權表示，目前本地客運量已回復至疫情前9成水平，跨境則回復到7成，明日（25日）東涌沿綫將會動土。金澤培就指，未來會繼續投資1,000億元，拓展本地鐵路和網絡及優化現有服務。

適時重推小蠔灣項目

物業發展方面，早前旗下大嶼山小蠔灣項目第1期項目流標。歐陽伯權表示，地產項目發展要視乎發展商如何看經濟前景、樓市供求，及利息水平的走勢，港鐵與制定新方案，未來會重推。

金澤培補充，不同發展商有不同的看法，本港剛復常，通關後樓市復甦速度不及預期，但相信隨着經濟復甦，樓市會反彈，會適時推出項目，公司會繼續以鐵路配合物業方式發展，則發展新社區。