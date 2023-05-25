港股應驗五窮月　前景未樂觀　投資者宜「防守」｜許繹彬

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，以現階段港股的走勢及成交推算，儘管五月仍未完結，港股已應驗了「五窮月」的魔咒，相信港股投資者均不會反對。第一「窮」恆指截至昨日(24日)與五月首個交易日的20,122點相比，已有近千點跌幅；第二「窮」，則是單從成交來說，本月只有千多億成交已是常態外，本周更曾錄得低至八百億成交，缺水情況嚴重；第三「窮」，就是某些一向被視為領頭羊的龍頭股，本月完全沒有大將之風，就好像一直被視為港股定海神針的交易所（0388），單以昨天(24日)的收市價與月初對比，已下跌超過20元之多，300元大關也終告失手，而其他一向深受股民愛戴的ATMXJ，於本月亦現乍暖還寒之感，有波幅而沒有升幅，全無走勢可言。

筆者表示，港股在本月成交出現嚴重缺水的形態，導致進退失據，相信與人民幣兌美元跌至近三個月低位有關。從走勢來看，基於人民幣匯率偏弱，因而令北水的力度大為萎縮，再下試機會很大。眾所周知，港股的的好壞，北水有絕大的影響力，正因如此，在北水欠奉的情況下，港股幾乎每周也會出現「虎頭蛇尾」一周低於一周的格局。以本周而言，周初時曾一度反彈至19,800點左右，但成交仍然不足千億，是次反彈，南下「北水」則反而出現「出貨」現象，淨沽出21.61億元，為近一個月以來流出最多，此情況確實會影响投資者對港股後市的信心，所以投資者可能等待高位沽貨，而非存心掃貨。話口未完，突然又傳出美國債務上限談判仍在拉据的消息，再一次摧毀港股，除跌穿250天牛熊線19,696點外，久守多時的19,400點亦告失守，更連19,200點也跌穿，昨天更曾低見19,046點，今早暫更連18,900點也失守，前景形勢未許樂觀。

筆者認為，由於現階段恆指的防守位在不斷後退，短期內建議投資者現階段只可作防守為主，還要看三月份的低位 18,829點是否有支持。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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