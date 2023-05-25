拆息高企港銀搶短期存款　滙豐推特選大戶3個月4.6厘優惠

本港拆息持續高企，當中與樓按相關的1個月拆息今日終止兩連跌，升0.95點子至4.39厘。另外加上臨近半年結等因素，港銀紛紛上調定存利息搶錢，特別是短期定存，當中大行滙豐推出特選大戶的3個月定存息高達4.6厘，以起存額50萬元計，3個月即可穩袋5750元利息。

據悉，近日滙豐枱底向特選大戶提供港元定存息不斷往上調，短短幾日內，3個月定存息由4.2厘迅速逐步跳升至4.6厘，而且毋須新資金，現有資金亦享有該存息優惠，同時入場門檻毋須百萬元起跳，50萬元已有交易。若存100萬元，3個月收息11500元。

花旗3個月定存4.14厘為全港同期牌面最高息

根據滙豐網頁資料顯示，該行全面理財總值分別至少達780萬及100萬元的尚玉及卓越理財客兩類高端客的3個月網上定存息仍僅3.1厘，惟起存只需1萬元新資金。

目前牌面最高的3個月定存息為花旗銀行的4.14厘，客戶於網上銀行或手機銀行開立港元3個月定存，享年利率4.14厘，並不設最低或最高存款額限制。其次為渣打的4.08厘，起存額為50萬元，但只限優先私人理財及優先理財全新客戶。而建行亞洲的4厘，也只適用於指定全新或升級理財客。