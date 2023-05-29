恒指全日跌195點　ATM齊插、美團跌8%　網易逆市升逾7%

美國債限談判現曙光，拜登周六與眾議院議長麥卡錫達成債務上限協議，日股今早再創近33年新高。港股今早假後復市，可關注美團、網易績後表現。



【16：10】

恒指全日跌1.04%或195點，收報18551點，成交額1105億。科指跌1.19%，報3647點，

美團（3690）跌8.1%，快手（1024）跌近5%，騰訊（0700）跌近3%，阿里巴巴（9988）跌逾1%，惟網易（9999）升逾7%。

【14：20】

港股午後跌勢加深，恒指挫144點或0.77%，報18601點，成交額812億元。

美團績後急挫，現報116元，挫7.93%；另邊廂，網易﹙9999﹚報140.3元，升7.51%。

另外，騰訊及阿里分別跌3.16%及0.51%。

【13：15】

恒指跌35點，報18711點。恒生科指0.41%，報3675點。

美團（3690）插近7%，網易 （9999） 升逾8%。

【12:00】恒指半日跌48點

恒指半日跌48點，報18698點，成交額為588億元；科指跌0.43%，報3675點。

騰訊（0700）跌逾1%，阿里巴巴（9988）升0.13%，美團（3690）插逾6%，另外，網易 （9999） 升近8%，百度 （9888） 升3%。

【11:00】恒指跌78點

恒指跌78點，報18668點。恒生科指0.14%，報3685點。

內需消費股捱沽，李寧 （2331） 跌3%，安踏 （2020） 跌逾2%。青啤 （0168） 、潤啤 （0291） 跌近3%。

美團 （3690） 續跌，插6.83%，報117.4元。

【09：52】恒指轉跌20點

恒指轉跌20點，報18726點；科指升0.95%，報3726點。

網易 （9999） 大升逾8%，百度 （9888） 升近半成，美團（3690）插逾4%。

【09：20】恒指高開80點

恒指高開80點，報18827點；科指升1.21%，報3735點。

騰訊（0700）升逾1%，阿里巴巴（9988）升0.38%，美團（3690）暫無升跌，另外，網易 （9999） 大升逾7%，百度 （9888） 升半成。