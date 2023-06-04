投資移民重臨　N條橋搵真銀　港大籌錢有何難？| 刁佬

最近好多朋友都想在投資移民中發掘機會，刁佬去去下廁所，忽發奇想有一些機遇，又可借力打力，將資金導向至政府希望發展的方向。

過去幾年政府一直都想發展本地高新科技，既然有投資移民，人哋又想投資，何不將比重計分計劃加入在投資移民中？例如投資本地醫療，一蚊可以乘大1.2倍，變成1.2蚊。創科局亦可製作本地企業推薦名單，凡是投資於推薦名單上的公司，又可倍大投資金額。無形中可導向資金支持本地醫療及創科公司，創科局啲官又有嘢做。

政府成日好想人哋成立家族辦公室同基金，不過家族辦公室同基金都有一定門檻，如果規模太小，皮費比例就十分重，如果成立家族辦公室及基金作為投資的新投資移民，係咪應該獎勵一下，又可倍大幾個巴仙，例如1.05倍，抵銷返家族辦公室及基金的成立成本，說不定又更可吸引資金跟政府支笛。

過去投資移民有許多騙局產生，欺騙投資者金錢。投資與移民其實係兩個概念，移民包含在一個新地方生活，重新開始。既然投資得一個地方獲得戶籍，當然想在當地融合生活。新來的投資移民聘請財務顧問或財務策劃師，進行全方位財務評估。

保守為家庭的，買穩健產品加埋子女升學策劃，退休任生活的，最緊要每月有穩定現金流及醫療保障，如果新移民年青上进有衝勁，可進取的地投資加密貨幣、虛擬資產及NFT任買，最緊要做到百貨應百客，買的人自编自導自演，贏錢當然開心，亦打死輸清最緊要無怨，咁就可帶動整個金融行業，保險、股票、債券、法律、稅務等方面，做到全港興旺。

過往投資移民被視為炒高樓價元兇之一，所以樓房不計入投資移民計劃中。其實作為投資移民，與一般移民無疑，都有置業需要。今次可修訂為超級豪宅，例如一定金額5,000萬以上的樓可以計入，反正這批豪宅金貴樓對民生影響有限。

作為投資移民，講到有投資好似自然必須要睇回報。如果放寬到做慈善又得唔得？有人如果有新移民想捐2,000萬畀香港大學又或者政府指定既基金，去發展醫療或者，都係貢獻社會，人地不求回報，點解係咪無理由唔得呢？總之只要令這片土地及居民更好，又可以為政府庫房減輕負担，何樂而不為？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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