大摩削恒指目標價　最悲觀情景或低見14300點

摩根士丹利發表報告，將恒指在今年12月底的目標價24500點，改為至明年6月時的21500點，並指出在最悲觀情景，恒指或低見14300點。該行又維持中資股在今年下半年可跑贏大市的看法，不過受到企業盈利以較緩慢步伐復蘇，及人民幣弱勢影響，調低恒指及國指目標價。



大摩維持予中資股「增持」評級，但建議將增持幅度由原來的0.5個百分點降至0.25個百分點，以反映當中風險。

該行又指出，於基本情景下予恒指明年6月目標價為21500點，國指目標為7320點，MSCI中國目標為70，滬深300指數目標價為4620點。

該行首席亞洲股票策略師郭強盛指出，最新數據反映內地復蘇步伐不平均，惟不認為上行周期已結束。該行預料在6月底或7月初時，中央政府會推出新一輪刺激措施。隨著勞動市場及收入改善，由消費帶動的復蘇於下半年會更明顯，促使市場不再降低企業盈利預測。同時中美政府有恢復直接對話的跡象，均有利市場回穩。

中資股下半年具4投資主題

該行看好汽車以外的非必須消費行業，特別看好電商企業擁穩健盈利﹑並加強回購及重組架構，同時認為內地經濟復蘇將由消費帶動，可利好消費者服務﹑耐用消費品及服裝行業。該行認為在宏觀政策及國企改革等利好因素下，材料﹑工業及資訊科技業中個別行業都有機會。

該行又指出在今年下半年中資股有4個投資主題﹕包括購買具最佳商業模式的A股，選擇買入高質素﹑被低估的國企股，短線看好A股多於離岸中資股，選擇買入大型﹑高流通的科網股。