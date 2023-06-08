港股成交續不足900億元 全日高收47點 內房股上揚碧桂園飆1成
美國股市於周三（7日）走勢個別，其中道指高收，納指下挫。亞太區股市今早表現平平，日股輕微反彈，韓股偏軟。
【16:36】
港股交投保持低迷，成交額續不足900億元。大市今日整體走勢反覆，低開高收。
恒指收市報18299點，升47點，國指收市報6540點，跌1點，科指跌26點，報3894點，成交額為844億元。
內房股今日高收，其中碧桂園（2007）升10.2%，龍湖（0960）升4.8%，中海外（0688）升1.8%，潤地（1109）升1.1%，融創（1918）升6.7%。
物管股亦獲投資者追捧，碧桂園服務（6098）升4.3%，中海物業（2669）升3.8%，華潤萬象（1209）跌0.3%。
油股亦高收，中石油（0857）升2%，中海油（0883）升2.9%，中石化（0386）升1%。
科技股方面，阿里（9988）跌0.8%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）升0.7%，小米（1810）跌1.6%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，友邦（1299）升1.7%。
【15:05】
內地股市高收，上證收市報3213點，升15點，深成指數收市報10722點，升14點，滬深300指數收市報3820點，升30點，創業板指數收市報2123點，跌5點。
亞太區股市方面，日股跌272點，報31641點，台股跌188點，報16733點月韓股跌4點，報2610點。
【14:51】
港股轉升，恒指最新報19281點，升29點，國指跌6點，報6534點，科指跌32點，報3888點。
碧桂園（2007）升幅擴大至10.8%，龍湖（0960）升5.9%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）升4.1%。
【14:15】
港股跌幅午後收窄，恒指最新報19234點，跌17點，國指跌23點，報6517點，科指跌39點，報3881點。
內房股上揚，碧桂園（2007）升7.6%，龍湖（0960）升4.6%。
中信（0267）升2.9%，最新報9.87元。
【12:19】
港股仍低迷，半日低收，成交額僅440億元。
恒指最新報19177點，跌74點，國指跌48點，報6492點，科指跌50點，報3870點。
內房股上揚，碧桂園（2007）升5.1%，龍湖（0960）升3.4%，中海外（0688）升0.6%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）升0.3%，華潤萬象（1209）升0.1%，中海物業（2669）升2.2%，世茂服務（0873）升0.6%。
旅遊及消費股方面，攜程（9961）升4.2%，同程旅行（0780）跌1.6%，國泰（0293）升0.3%，華住（1179）無升跌。
科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌1.5%，美團（3690）跌1.3%，小米（1810）跌2.7%。
金融股方面，滙豐（0005）曾升穿60元，創逾1年新高，中午收市報59.9元，升0.4%。友邦（1299）升1.6%。
【11:08】
港股跌幅收窄，恒指最新報19205點，跌46點，國指跌34點，報6506點，科指跌39點，報3881點。
內房股上揚，龍湖（0960）升6.4%，報19.34元，碧桂園（2007）升5.1%，報1.65元。
【09:54】
港股跌幅擴大，恒指最新報19111點，跌140點，國指跌72點，報6468點，科指跌62點，報3858點。
不過藍籌新貴攜程（9961）逆市上揚，最新報281.2元，升4.7%。航運股東方海外（0316）升2.6%，最新報101.4元。
【09:26】
恒指最新報19227點，低開24點，國指最新報6526點，低開14點，科指最新報3907點，低開13點。
阿里（9888）最新報83.4元，低開0.8%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）高開0.4%，京東（9618）低開0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）低開0.6%，友邦（1299）高開0.7%。
醫藥股方面，藥明生物（2269）低開2.5%，翰森製藥（3692）平開。