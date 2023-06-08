凱基料恒指全年走勢屬高低高　上調目標至22100點　薦7隻焦點股

港股近期重上萬九大關，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，預期恒指全年走勢屬「高低高」。今年初恒指一度出現報復性反彈，升穿22000點水平，惟目前在內地經濟復甦不平衡的影響下，明顯回落。不過相信下半年內地將以「組合拳」方式刺激經濟，預期人民銀行或會於未來3個月内放寬貨幣政策，最終中國今年經濟增長或達 5.5%以上，推動恒指下半年可以再上。



凱基亞洲把恒指今年底預測市盈率調升至10.6倍，上修恒指年末目標價至22100 點，因為截止目前，今年已公布第一季業績的公司，其盈利增長中位數約11%，符合年初的預期。同時調升今年每股盈利至2,085元，按年增長約12.5%。

該行提出7隻焦點股，分別為中移動（0941）、中國銀行（3988）、友邦保險（1299）、長江基建（1038）、騰訊控股（0700）、比亞迪（1211）以及SPDR金 ETF（2840）。

內銀減息收一石三鳥之效

對於內地近期下調存款利率，溫傑認為可以做到一石三鳥的效果，包括逼使居民存款重投市場，支持內銀息差擴大 ，以及鼓勵內銀下調貸款利息。