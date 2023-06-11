譚朗蔚「Talk 騷」派貼士　料港股今年挑戰22700點　兩大概念熱炒

股評人譚朗蔚昨日﹙10日﹚搞「Talk 騷」，兼大派投資貼士。他預計恒指在下半年可挑戰22700點並重啟升浪，屆時以內銀和油股為首的「中特估」行情和人工智能（AI）將大行其道。

料港股下半年可挑戰 22700 點

譚朗蔚指出，內地經濟的復甦緩慢，觸發人民幣貶值是大市疲弱的原因，但他不認為減息對救市有幫助，因中美的息差擴闊只會拖累人民幣加速走低，對港股是百害而無一利，「假如內地經濟陷入通縮，國民將更不願消費或投資。現階段，股民應該避免跟經濟息息相關的板塊，例如餐飲、零售和電力股。」

譚朗蔚又認為港元／人民幣雙櫃台交易的措施在本月19日生效後對港股的提振作用值得憧憬。他指出，近年包括東盟和中東地區等國家與內地的貿易日益頻繁，離岸人民幣資金池的規模高達萬億，可能成為港股額外的購買力，但提醒21隻合資格股份部分在來自弱勢的板塊，例如汽車股，股民不應該盲目跟風買入。

譚朗蔚預期恒指在下半年挑戰 22700點並重啟升浪，推介中石化等。（中新社）

譚朗蔚預期恒指在下半年可挑戰 22700 點並重啟升浪。屆時，以內銀和油股為首的「中特估」行情和人工智能（AI）將大行其道，因而推介中石化（0386）和聯想集團（0992）作中長線部署。他又特別提到後者在伺服器和儲存設備等業務的增長強勁，可受惠由「AI 淘金熱潮」引發的算力軍備競賽，相關的潛力不可小覷。

美股不是典型牛市

至於外圍美股，標指自低位回升兩成而步入技術性牛市，譚朗蔚認為這個說法太理論化，美股三大指數上升的市寬狹窄，升幅長期只是集中在個別大市值的強勢股份身上，反映這並不是典型的牛市，而只是「個股很牛」。散戶在跟風的同時需注意高追的風險，亦可以考慮以 ETF 來捕捉相關的機遇，一籃子投資，減低回落的風險。

他指出，美國聯儲局對加息的取態對後市起關鍵的作用，又認為美國的通脹率連月回落，加上美國銀行業的危機尚未徹底平息，局方實在是有條件在本月停止加息一次，「假如局方一意孤行的話，不排除會觸發更多銀行陷入緊張，甚至拖累美國步歐元區的後塵，陷入衰退。」

股評人譚朗蔚搞「Talk 騷」，獲不少投資界人士出席支持。﹙資料圖片﹚

另外，對於有分析認為全球陷入經濟衰退，資金可能追逐黃金而刺激金價破頂的看法， 譚朗蔚則持保留態度。他認為金價在聯儲局實施激進量寬的時候都未能企穩 2000 美元以上，而目前只是加息週期即將結束，市場的流動性依然繃緊，實在不可能刺激金價大升。

不過，他認同投資者可以在1,950美元以下買金短炒，上望2,000美元套利。