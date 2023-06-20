新加坡成全球生活成本最高城市　香港列第3名

亞洲區生活成本日益攀升，有報告指出新加坡已為全世界生活最高的城市，上海及香港分別列第2及第3位。



瑞士寶盛發布《全球財富及高端生活報告》顯示，過去12個月按當地貨幣計算，所有商品及服務價格平均升幅為13%，若以美元計算，升幅則為6%。數據反映全球通脹持續高企，原材料﹑能源﹑燃料及人力成本不斷攀升。

報告顯示亞洲已連續4年成為世界生活成本最高地區，同時反映亞洲作為財富及高端生活中心的重要地位，以及全球經濟的重要推動力。

新加坡為今次排名中第1名，較去年上升4位，滬港則分列第2及第3名。至於美國紐約受到美元升值帶動，排名由去年的11名升至第5名。

香港背靠中國

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯認為，香港和新加坡都是亞洲的貿易和商業中心。長期以來，新加坡獲公認為宜居、穩定和國際化的大都市，並正力爭成為全球領先財富中心。金融監管機構和政府為吸引高淨值人士一直堅定推行各項政策並已取得顯着成效，截至2022年底的家族辦公室數量較上一年大增一倍。

馬修斯表示，鑑於香港背靠完全復常的中國，國際貨幣基金組織預測香港經濟今年將增長3.5%。香港最近更為符合資格的家族辦公室投資提供具吸引力的稅務寬減安排，吸引富裕人士來港落戶。