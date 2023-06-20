香港5月通脹按年升2%　政府料短期內通脹持續溫和

統計處今日（20日）公布5月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2%，較4月份的相應升幅（2.1%）略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，與4月份的相應升幅相同。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至5月止的3個月的平均每月變動率為0.1%，而截至4月止的3個月的相應變動率則為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0.0%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅分別為2.2%、1.9%及2.0%，而5月份的相應升幅則分別為2.2%、2.0%及2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅分別為1.9%、1.6%及1.8%，在4月份的升幅則分別為1.9%、1.7%及1.8%。

煙酒價格按年升近2成

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年5月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、電力、燃氣及水（上升16.6%）、衣履（上升5.8%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.7%）、交通（上升1.5%）、雜項物品（上升1.2%）、住屋（上升0.5%），以及基本食品（上升0.5%）。

政府發言人表示，5月份基本消費物價通脹維持在1.8%的溫和水平。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升，但外圍價格壓力料會稍為緩和，儘管維持顯著。政府會繼續留意情況。