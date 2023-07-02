新能源車︱比亞迪︰6月銷量增長87.5%　理想︰交付新車增1.5倍

比亞迪︰6月新能源車銷量按年增長87.5%

比亞迪(1211)發布6月份產銷快報，該月新能源汽車銷量達25.3萬輛，去年同期為13.4萬輛，按年增長87.5%；上半年新能源車銷量合計125.56萬輛，按年增長95.8%。

公司6月汽車總銷量約25萬輛，同比增加88.8%；今年累計銷量約126萬輛，同比增加94.3%。

此外，公司6月海外銷售新能源乘用車繼續保持逾1萬輛，為10,536輛。

理想汽車︰6月交付新車按年增1.5倍

理想汽車(2015)公布，6月共計交付新車32,575輛，月度交付量首次突破3萬輛，按年增長1.5倍。今年第二季度，本公司累計交付量達到86,533輛，按年增長201.6%。理想汽車今年上半年的交付量已經超過2022年全年的交付量。

公司表示，得益於組織流程和經營能力的全面提升，理想汽車月度交付量首次突破3萬輛，成為唯一一家月交付量超過3萬輛的中國豪華品牌。第三季度，理想L8和理想L9的目標是每月過萬輛的交付，理想L7挑戰1.5萬輛月交付目標，並在今年四季度挑戰4萬輛的月交付。

另外，理想汽車旗下首款5C純電超級旗艦車型，理想MEGA將於第四季度發佈，理想指，有信心該車將成為50萬以上銷量第一的新爆品。

蔚來︰6月交付汽車按年下跌17.39%

蔚來(9866)公布，6月交付10707輛汽車，按年下跌17.39%。其中，交付包括6383輛高端智能電動SUV，以及4324輛高端智能電動轎車。

蔚來今年第二季度交付23,520輛汽車，按年減少6.14%。截至上月30日，蔚來汽車累計交付量約34.41萬輛。

6月15日，蔚來發布智能電動旅行車ET5 Touring，並於翌日開始交付。ET5 Touring為家庭用戶設計，打造了多功能空間，同時繼承了ET5轎車精緻動感的設計、高性能的基因和領先的智能化體驗，陪伴用戶探索全場景的未來旅程。

此外，蔚來指，旗下智能電動旗艦SUV全新ES8的交付於上月28日開始爬升。