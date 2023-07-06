花旗對中港經濟審慎樂觀　料美國下半年再加息半厘　港樓價轉跌6%

今年初起，中港兩地自疫情中逐漸復常。隨著踏入2023年7月，花旗發表下半年中港經濟及股市展望，對中港全年經濟審慎樂觀，預期增長分別為5.5%及4.5%。而美國聯儲局於7、9月仍有機會加息共0.5厘，惟今年第4季美國經濟或有技術性衰退，花旗預料明年首季聯儲局有機會減息0.75厘。受困於息率處於高水平，下半年本港樓價料轉跌6%，完全抵銷上半年升幅，全年樓價按年持平。



內地今年經濟增長下調至5.5%。（資料圖片）

內地今年經濟增長下調至5.5%

花旗集團大中華區經濟師雷智顏指，該行將內地今年經濟增長預測，由6.1%下調至5.5%。她認為內地經濟雖持續復甦，但通脹壓力仍然存在，短期經濟有下行空間。不過，市場期待內地7月底政治局會議後，推出更多提振措施刺激經濟，加上受惠於去年低基數效應，故對市場前景仍審慎樂觀。

至於本港經濟，雷智顏預期本港將由消費主導經濟復甦，加上暑假及十一黃金周等檔期，內地自由行訪港人次有升幅，全年零售業總銷貨值有望大增20%至25%。不過，她特別提到，本港需加快回復運力，尤其運輸和航空業，以免流失外國客源。

雷智顏（右）預期本港將由消費主導經濟復甦；左為花旗環球研究部董事總經理劉顯達。﹙劉凱欣攝﹚

而加息議題上，雷智顏認為，美國聯儲局今年7月及9月仍會加息各25點子，其預料港銀亦會跟隨步伐，但未必會緊貼美國加息速度。而隨美國第四季經濟面臨衰退壓力，聯儲局料會在明年第一季，減息75點子。

香港樓價下半年料跌6%

但由於全球仍處於加息周期，她認為本港銀行同業拆息（HIBOR）尚未見頂，最優惠利率（P）亦會走高，買家入市壓力上升。花旗預計香港樓價下半年跌6%，抵銷上半年升勢，全年拉勻計零增長，整體樓價持平。同時經濟未見強勁反彈，內地投資需求不多，市場維持審慎態度，最快要於明年樓市才有機會迎來「小陽春」。

對於人民幣近期持續走弱，雷智顏指，美元兌人民幣現時所處的7.2水平，符合內地目前經濟狀況，而人民幣弱勢亦有助刺激出口。花旗不排除人民幣匯率短期內仍受壓，美元兌人民幣目標價未來三個月將設於7.3水平。

香港樓價下半年料跌6%。（資料圖片）

而股票市場方面，花旗環球研究部董事總經理劉顯達預料，恒生指數波動範圍維持18000點至22000點水平，與上半年相若，當中周大福（1929）、金沙中國（1928）、比亞迪（1211）等股份被看高一線。

至於A股獲國策支持，尤其交通運輸、新能源、電動車及科技等板塊，如中國中鐵（0390）、陽光電源（SZSE: 300274）等更具投資潛力。