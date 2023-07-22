內地私人補習禁令現反效果　黑市全國湧現

內地政府近年禁止私營企業提供課外補習行業，本意是為了減輕家庭負擔， 但對於許多中產階級家庭來說，這些努力卻產生了相反的效果。據外電消息稱，家長們轉向為孩子尋求昂貴的地下輔導服務，這些服務在全國各地如雨後春筍般湧現。



禁令曾致上市公司市值蒸發數十億美元

據彭博社報道，上海和深圳等城市的幾位家長透露，許多家庭的課外輔導支出實際上有所增加，特別是自暑假開始以來，暑假是新冠疫情限制結束以來的第一次學校放假。他們表示，已經轉向昂貴的地下輔導服務。而除了高昂的學費之外，家長普遍抱怨的是，由於缺乏教師資格證的公開信息，很難找到合格的家教。

中國其他地區的中產階級家長也談到了類似的經歷，其中一些人提到了房價上漲幅度更大。 許多私人導師過去教授大型教育公司開辦的大班課程，現在則教授小班課程，在許多情況下是一對一的，以避免被官員發現。 據家長和私人導師稱，為了彌補學生人數的損失，許多學校收取了更高的費用。

缺乏公開信息黑市教師師資成疑

2021 年內地政府對其私人補習行業發起全面打擊，目的為減輕家庭負擔，包括過度勞累的學生和難以支付學費的家長的負擔，以及遏制其所認為價值達1000 億美元的教育行業的無序擴張。這場行動導致大批公司陷入虧損甚至破產，上市公司市值蒸發數十億美元，並導致數萬人被裁員。

許多人質疑這種禁令的有效性，因為高中和大學僅根據每年一次的考試成績錄取學生的入學考試制度仍然盛行。 中國的高考競爭非常激烈，每年有超過 1000 萬學生參加。 進入精英大學通常意味著獲得高薪工作的機會更大，這意味著對考試準備的需求仍然強勁。