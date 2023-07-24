57%受訪港人料退休後續工作　Z及X世代憂欠足夠儲備應付生活

有否想過退休後生活？於家中含飴弄孫，或攜伴侶周遊列國，相信不少正處於40至50歲年齡層人士，均有類近想像。可是有調查發現，有57%受訪港人預期退休後仍要繼續工作。



為何要退而不休？其中一個原因是新世代既要供退休養父，亦要負擔他們退休後的整體家庭支出，亦欠缺足夠儲備應付退休生活是原因。當然同世代、家庭及性別差異—從家庭義務、理想的生活方式和財務狀況，都反映了人們對退休生活的不同期盼有關。

宏利投資管理的研究顯示，Z世代﹑X世代及嬰兒潮世代，他們選擇在退休後繼續工作是為個人福祉，千禧世代則更重視家庭觀念。但他們有著同一個共同點，就是他們認為自己沒有足夠儲備應付退休生活。另發現年齡為21至28歲的Z世代已開始提早準備退休儲備，年齡為39至44歲的X世代則較遲作準備。

一半65歲人士仍與子女同住

截至2021年50%的65歲或以上人士仍與子女同住，可是本港出生率下跌及家庭規模縮小，長遠而言將威脅家庭照顧基礎。住屋成本飆升，加上日常開支上漲，均令到長者財務狀況更嚴峻，亦削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。

新世代不單止要供養退休父母，亦要負擔他們退休後的整體家庭支出，亦解釋為何平均約25%港人希望退休後持續工作，對家庭作經濟支援。

研究又顯示大部份育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作。她們在生育後的收入，較生育前減少，導致收入下降及退休金儲蓄速度放慢。由於女性普遍預期壽命較，所以她們的首要目標是財富增值（56%）﹑退休（49%）及個人消費（42%）。