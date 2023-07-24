摩通指碧桂園現三大流動性壓力徵兆　大削目標價60%至0.9元

摩根大通報告指，民企內房面對銷售疲弱、萬達集團及遠洋集團 （3377） 現流動性警告、政府對再融資支持放慢三大負面因素衝擊，加上碧桂園 （02007） 債價大跌，除非肯定政府會對內房提供更多支持，否則民企內房的流動性憂慮會揮之不去，因此下調碧桂園、碧桂園服務 （6098） 及中駿集團 （1966） 評級下調至「減持」，並大削目標價。



摩通將碧桂園目標價大削60.9%至0.9元，碧服目標價削70%至6.7元，中駿目標價削54.5%至0.35元。

受到消息拖累，碧桂園挫8.7%至1.26元；碧服更瀉17.8%，收市報7.41元。

摩通表示看到碧桂園有3大流動性壓力徵兆：部分碧桂園債價自上周五起大跌；公司官網原本標示「保交樓、保資產、保安全、保信用」，但近日「保信用」字句卻消失；碧服總裁李長江於上周三（19日）出售320萬股。

摩通認為與恒大 （3333） 及融創中國 （1918） 的高槓桿不同，碧桂園是行業危機的受害者，而且是低線城市僅存的數家主要開發商之一。該行預期，碧桂園服務上半年純利按年下跌12%，與公司今年按年增長10%的盈利指引相距甚遠。

對於近日國務院審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，摩通指，並未對有關政策感到興奮，政府既未有提及任何現金補償、規模或資金支持，而且亦非新政策，部分城市已積極重新開發城中村，相信不能紓緩投資者對民企內房流動性壓力的憂慮，該行對其覆蓋的59%內房股持審慎態度，並予「減持」評級。該行指，