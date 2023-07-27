美國議息｜聯儲局宣布加息0.25厘　稱仍高度關注通脹風險

撰文：蕭通
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美國聯儲局週三（7月26日）公布議息結果，官員一如預期決定加息0.25厘，至介乎5.25至5.50厘。這是聯儲局繼6月決定維持利率不變後，再次恢復加息以壓抑通脹，也是自去年3月以來第11度加息，美國聯邦基金利率推高至2001年以來新高。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。局方強調，仍高度關注通脹風險，將繼續評估額外訊息。

FOMC會後聲明指出，美國經濟活動以「適度」速度擴張，就業增長強勁，失業率保持低位。局方高度關注通脹風險，將致力於將通脹率恢復到 2% 的目標。聲明重申，信貸緊縮可能對經濟活動產生壓力，但程度仍不確定，而銀行體系健康且具有彈性。當局將考慮累積的緊縮政策，並考慮滯後效應。

有分析指出，聲明中指近期指標顯示經濟活動正以「適度」（moderate）速度增長，而非6月時的所形容的「溫和」（modest）。另外，聯儲局重申將繼續減持美國國債、機構債券和按揭抵押證券。

聯儲局利率決議公佈後，現貨黃金先跌後漲。截至本港時間27日凌晨2時22分，每盎司報1970美元。

美股則暫時變化不大，同樣截至本港時間27日凌晨2時22分，道指報35,479點，升41點或0.12%；標普500指數報4,560點，跌6點或0.15%；納指報14,101點，跌42點或0.30%。

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