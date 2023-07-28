世茂︰21年及22年合共虧損近490億元人民幣　7月31日復牌

從去年4月1日起停牌的世茂（0813）一口氣公布截至2021年底全年業績﹑2022年6月底止中期業績，以及2022年底全年業績。在2021年及2022年分別虧損270.93億元（人民幣‧下同）及214.92億元，即2年合共虧損485.85億元。

公司指出隨著達成復牌指引，及認為其開展的業務具有足夠運營水平及足夠資產價值，足以支持其運營。公司將於下周一（31日）復牌。



公司指出截至21年底，股東應佔虧損270.93億元，與收入3及毛利貢獻的核心利潤減少有關，不派末期息。撇除非經常性或非現金項目，股東應佔核心虧損232.51億元。營業額為1,077.97億元，按年跌20.4%。2021年全年合約銷售額為2,691.1億元，合約銷售面積1,528萬平方米，每平方銷售價為17,605元。

截至去年6月底，股東應佔虧損97.92億元，不派息。撇除非經常性或非現金項目稅後影響，股東應佔核心虧損55.29億元。公司營業額為343.56億元，按年跌53.2%；期內合約銷售額為437.7億元，合約銷售面積為270.9萬平方米。

公司又表示，截至去年底股東應佔虧損214.92億元，不派息。撇除非經常性或非現金項目稅後影響，股東應佔核心業務虧損128.25億元。營業額為630.4億元，合銷售額865.2億元，合約銷售面積537.4萬平方米。

公司表示截至2022年末，在建面積約為3,814萬平方米。2022年竣工面積約為585萬平方米。就2023年而言，在建面積及竣工面積預計將分別為約3,450萬平方米及約600萬平方米。