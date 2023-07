你不能不懂　面試官永遠不會說出口的話｜知薇

上周,多謝宏豐的VVIP票,知薇書展一開門就入場,在Cup Magazine的攤位,遠遠看著人生第一本書《見「薇」知著》,心情興奮復雜。事後,知薇與家人開玩笑,此舉就好像罪犯偷偷回到犯案現場,遠遠欣賞自己的「傑作」。當然,罪犯往往會被經驗豐富提早埋伏在現場的探長抓住,而知薇則在拍照買書後輕輕地離開書展,不帶走一片雲彩。

說起書展,知薇看到不少書名很吊起胃口,比如「學校不會教你的」、「公司不會告訴你的」等。今天知薇就分享親身經過大量面試(on both sides of the table),而總結出來的一堆由面試迷思和誤區產生,你不能不懂,但面試官不會說出的話。這些你若真不懂,就基本不會有下文了。

面試誤區一:只要我能講出所有自己的經驗和能力,就能贏得面試官青睞。非也!

實戰故事一:知薇曾去應徵一份心儀工作,已過五關斬六將,據獵頭所述,海外總部老總,直接上司和隔壁部門senior都通過了,最後一關見部門內同級(據說深受上司信任)就搞定了。信心滿滿的知薇,面對那位同級女士的各條問題都侃侃而談,盡力表述我的經驗和能力,卻看到她臉色越來越陰沉。心中咯噔一下,知道不妙,卻大勢已去難以挽回了。事後追問獵頭才知道,拿到offer的是個比我少幾年相關經驗的男士。

事後反思一:曾以為贏得職位的關鍵是經驗和能力,卻忽略了人性。知薇把自己呈現得越能幹,那位同級的面試官就越擔心,怕有朝一日我會動她的奶酪,心中可能暗想「既然你這麽厲害,我可不能親手邀請你日後威脅到我。」。記住:在自己威脅不到的人面前展露自信會加分,在直屬上級或同級面前顯擺只會令人防著你。

方案一:面對可能敏感的面試官,一要嚴格地實事求;二要態度溫良謙遜;三要少說多問。比如,遇到不確定的問題,嘗試簡短回答後,請教面試官的意見。總言之,就是讓面試官有信任、不反感、且有很多展示機會。

面試誤區二:回答面試官的問題,比提問重要。非也!

實戰故事二:知薇做面試官,遇到過好幾個應徵者,陳述自己的經驗能力時都自信滿滿、口若懸河,聽得知薇也有些心動,覺得或許是合適的candidate。對方可能也感覺到知薇的滿意,應答得更加胸有成竹了。結果,到最後10-15分鐘,知薇邀請對方自由提問時,這幾位應試者居然一個問題都沒準備,稍好些的僅僅問接下來的程序步驟。結果自不待言,沒有一個拿到offer。

事後反思二:遇到不好好把握機會提問的應徵者,知薇就會心中暗想「究竟是沒興趣,還是沒腦子」,將其歸類到No Go(拒收)。應徵者好的提問可創造雙贏,一來向面試官傳達正面信號:對份工很有興趣、有誠意做足功課、有思辨力和想法——都指向優秀人才該有的狀態和素質;二來幫助自己更了解份工和相關的人事物,用來做分析和決定——畢竟面試官有責任義務認真回答應徵者提問,這種機會可不是天天有。

方案二:面試前,一定要準備三種問題,1-2條是給面試官發揮炫耀的送分題,1-2條是你表興趣和忠心的加分題,2-3條是你最關心的問題。有備用問題,以避免有些準備好的問題,在面試過程中有些解決了或發現不相關了。

知薇見過的好壞面試案例還有很多,篇幅有限,日後再與讀者們分享,一笑或沉思,都值了。

