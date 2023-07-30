你不能不懂　面試官永遠不會說出口的話｜知薇

上周，多謝宏豐的VVIP票，知薇書展一開門就入場，在Cup Magazine的攤位，遠遠看著人生第一本書《見「薇」知著》，心情興奮復雜。事後，知薇與家人開玩笑，此舉就好像罪犯偷偷回到犯案現場，遠遠欣賞自己的「傑作」。當然，罪犯往往會被經驗豐富提早埋伏在現場的探長抓住，而知薇則在拍照買書後輕輕地離開書展，不帶走一片雲彩。

說起書展，知薇看到不少書名很吊起胃口，比如「學校不會教你的」、「公司不會告訴你的」等。今天知薇就分享親身經過大量面試（on both sides of the table），而總結出來的一堆由面試迷思和誤區產生，你不能不懂，但面試官不會說出的話。這些你若真不懂，就基本不會有下文了。

面試誤區一：只要我能講出所有自己的經驗和能力，就能贏得面試官青睞。非也！

實戰故事一：知薇曾去應徵一份心儀工作，已過五關斬六將，據獵頭所述，海外總部老總，直接上司和隔壁部門senior都通過了，最後一關見部門內同級(據說深受上司信任)就搞定了。信心滿滿的知薇，面對那位同級女士的各條問題都侃侃而談，盡力表述我的經驗和能力，卻看到她臉色越來越陰沉。心中咯噔一下，知道不妙，卻大勢已去難以挽回了。事後追問獵頭才知道，拿到offer的是個比我少幾年相關經驗的男士。

事後反思一：曾以為贏得職位的關鍵是經驗和能力，卻忽略了人性。知薇把自己呈現得越能幹，那位同級的面試官就越擔心，怕有朝一日我會動她的奶酪，心中可能暗想「既然你這麽厲害，我可不能親手邀請你日後威脅到我。」。記住：在自己威脅不到的人面前展露自信會加分，在直屬上級或同級面前顯擺只會令人防著你。

方案一：面對可能敏感的面試官，一要嚴格地實事求；二要態度溫良謙遜；三要少說多問。比如，遇到不確定的問題，嘗試簡短回答後，請教面試官的意見。總言之，就是讓面試官有信任、不反感、且有很多展示機會。

面試誤區二：回答面試官的問題，比提問重要。非也！

實戰故事二：知薇做面試官，遇到過好幾個應徵者，陳述自己的經驗能力時都自信滿滿、口若懸河，聽得知薇也有些心動，覺得或許是合適的candidate。對方可能也感覺到知薇的滿意，應答得更加胸有成竹了。結果，到最後10-15分鐘，知薇邀請對方自由提問時，這幾位應試者居然一個問題都沒準備，稍好些的僅僅問接下來的程序步驟。結果自不待言，沒有一個拿到offer。

事後反思二：遇到不好好把握機會提問的應徵者，知薇就會心中暗想「究竟是沒興趣，還是沒腦子」，將其歸類到No Go（拒收）。應徵者好的提問可創造雙贏，一來向面試官傳達正面信號：對份工很有興趣、有誠意做足功課、有思辨力和想法——都指向優秀人才該有的狀態和素質；二來幫助自己更了解份工和相關的人事物，用來做分析和決定——畢竟面試官有責任義務認真回答應徵者提問，這種機會可不是天天有。

方案二：面試前，一定要準備三種問題，1-2條是給面試官發揮炫耀的送分題，1-2條是你表興趣和忠心的加分題，2-3條是你最關心的問題。有備用問題，以避免有些準備好的問題，在面試過程中有些解決了或發現不相關了。

知薇見過的好壞面試案例還有很多，篇幅有限，日後再與讀者們分享，一笑或沉思，都值了。

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