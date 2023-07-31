發改委︰支持剛性及改善性住房需求　做好保交樓、保民生等工作

國務院辦公廳轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知。其中提出，支持剛性和改善性住房需求。做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，着力解決新市民、青年人等住房困難羣體的住房問題。穩步推進老舊小區改造，進一步發揮住宅專項維修資金在老舊小區改造和老舊住宅電梯更新改造中的作用，繼續支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住房改造。



在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。持續推進農房質量安全提升工程，繼續實施農村危房改造，支持7度及以上設防地區農房抗震改造，鼓勵同步開展農房節能改造和品質提升，改善農村居民居住條件。

發改委又指出引導金融機構按市場化方式，加大對住宿餐飲、文化旅遊、體育健康、養老托育、家政服務等的綜合金融支持力度。更注重以真實消費行爲爲基礎，加強消費信貸用途和流向監管，推動合理增加消費信貸。在加強徵信體系建設的基礎上，合理優化小額消費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度。

通知亦表示，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。着力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策落地見效。促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。加大汽車消費金融支持力度。增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推進車位資源共享利用。落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。科學佈局、適度超前建設充電基礎設施體系，加快換電模式推廣應用，有效滿足居民出行充換電需求。推動居住區內公共充電基礎設施優化佈局並執行居民電價，研究對充電基礎設施用電執行峯谷分時電價政策，推動降低新能源汽車用電成本。