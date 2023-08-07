綠色和可持續金融跨機構督導小組　公布3大重要工作範疇

綠色和可持續金融跨機構督導小組（7日）公布其重點工作範疇，以進一步推廣及鞏固香港作為領先可持續金融樞紐的角色。這些範疇包括：

與全球標準保持一致，建立世界級監管制度。督導小組會以適當地採納國際財務報告可持續披露準則為目標，並考慮香港在全球綠色金融中的定位，以及本地的監管預期和情況，為香港制訂全面的路線圖。將成立一個由有關當局和持份者組成的工作小組，以考慮該路線圖應當包含的元素，並向督導小組作出建議。

透過金融生態系統的技能培訓、數據提升和技術創新，增強香港的活力和競爭力，以推動經濟的淨零轉型。督導小組將舉辦工作坊，支援非上市公司和中小企業進行可持續規劃和匯報，及更廣泛使用現有的數據資源及工具。同時另將開發一個數據平台，通過非上市公司/中小企業的氣候與環境風險問卷（中小企業問卷）所收集的數據，豐富氣候相關數據資源並提升其可用性。同時，亦探索公私營協作的機會，推動科技方案的開發，並將與相關持份者合作制訂香港綠色金融科技藍圖，以提升行內企業的形象。

發展具活力、可信賴的市場及多樣化的產品，以引領更多資本流向淨零轉型。督導小組的相關機構已將轉型考量融入更廣泛的政策制訂工作中，以及支持可持續金融發展。督導小組將專門就支持金融機構和企業進行轉型規劃和匯報的方法，作進一步探究。與此同時，繼續致力將香港建設成為國際碳市場，聯通內地、亞洲以至世界各地的機遇。

督導小組聯席主席兼香港金融管理局總裁余偉文表示：「轉型至淨零未來需要所有界別的共同努力和大量的投資。在督導小組下跨機構緊密合作的基礎上，我們正積極將轉型考量融入當前的發展和監管工作之中，把轉型規劃最新的國際發展納入考慮、為披露提供明確的指導、豐富數據資源、及推動創新和科技的應用以促進金融解決方案的發展。 我們希望為區域逐步轉型作出貢獻，邁向更綠色、更可持續的未來。」

督導小組聯席主席兼證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀表示：「氣候轉型帶來龐大的商機和投資機遇。為助力香港把握亞洲區內的這些機遇，督導小組將繼續加強可促進香港發展的重要措施，包括就可持續披露落實清晰穩健的監管框架、提供多元化的金融產品，以及支持業界進行技能培訓。要提高市場效率和透明度，科技是不可或缺的一環，而督導小組的重點工作之一是與相關持份者合作，推動香港成為綠色金融科技樞紐。」