美國繼早前因矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和 Signature Bank 倒閉引發銀行業信心危機後,穆迪宣布調降美國10家中、小型銀行信用評級,拖累道指週二(8月8日)下跌,跌幅一度近400點,至收市跌158點。



道指收市報35,314.49點,跌158.64點或0.45%;標指報4,499.38點,跌19.06點或0.42%;納指報13,884.32點,跌110.07點或0.79%。

遭穆迪降評的10家銀行包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.等。穆迪表示,調低評級考慮到多項因素,包括融資成本上升以及寫字樓市場需求低迷,令商業房地產貸款相關風險上升等。

另外,美國合眾銀行(U.S. Bancorp)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、道富銀行(State Street)和Truist Financial Corp. 等6家主要銀行,被穆迪納入可能降級的觀察範圍。