領展遭CEO王國龍減持107萬個基金單位　套現4560萬元

領展（0823）遭行政總裁王國龍減持逾百萬個基金單位。據港交所（0388）王國龍於8月3日以每股平均價42.39元，減持107.58萬基金單位，套現4,560.5萬元。



減持後王國龍仍持有領展386萬個基金單位，佔整體發行基金單位數目0.15%。

今次並非為王國龍首次減持領展。於2020年他以每基金單位平均價74.065元，減持100萬股，套現7,406.5萬元。當時領展回應指，這是行政總裁的私人財務安排，不作評論。2018年8月時，他以平均價76.74元沽出80萬個基金單位，並以平均價76.94元再沽70萬個基金單位，合共套現1.15億元。

領展於今年初時宣布供股集資188億元，每股供股價44.2元，當時王國龍指出會參與供股。

23年度基本薪金逾千萬元

翻查領展截至今年3月止的年報，王國龍全年總酬金為7,788.2萬元，其中基本薪金﹑津貼及其他福利為1,030.2萬元﹑退休金計劃供款為1.8萬元﹑與表現相關之非固定酬金為3,172.9萬元﹑長期獎勵計劃為3,583.3萬元。

領展最新報40.55元，跌1.8%。