希慎中期純利跌近17%　賀樹人：淨負債率約26%　算中等水平

希慎（0014）公布截至今年6月底止中期業績，基本純利按年跌近17%至10.26億元。集團今日舉行業績發布會，會上管理層回應一連串有關公司負債比率、甲廈租務情況以及樓宇銷售策略等提問。



首席財務總監及公司秘書賀樹人指，集團6月底債務總額為257.3億元，在未來18個月，只有少於5%債務到期需要處理，平均債務到期期限則與2022年底相同，均為4.8年。而公司持有的現金及銀行結存總值約43.6億元，金額足以應付未來三年負債。

賀樹人：定息債務佔當中75%

他又指，利息支出是希慎其中一項主要的經營成本。目前集團淨負債率約為26%，在業界算中等水平。定息債務佔當中75%，另外25%則為浮息債務，實際利率為3.9%，較2022年末2.8%上升。「不過我哋絕大部分係定息債務，依家高息環境下，意味對希慎財政壓力相對上低。」

呂幹威：租金有下行壓力

而希慎執行董事及首席營運總監呂幹威則表示在甲廈續租上，希慎上半年出租率達89%，但坦言租金有下行壓力，新簽租金亦比舊租金為低。「出租率係集團好重要嘅努力方向，不過辦公室客戶好多同希慎有長期合作，所以好早就傾續租。」

至於被問及如何看待個別發展商「劈價」推售新盤，他回應指，不同發展商有不同銷售策略，但希慎旗下位於大埔的豪宅項目「林海山城」為優質物業，過去一兩年亦陸續有成交，「我諗我哋會保持一貫銷售策略，為追求質素嘅買家繼續提供服務。」