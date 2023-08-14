遠洋未能於周日付美元債利息已違約　料上半年最多蝕200億人民幣

遠洋集團（3377）正式違約，指出應發行人要求因未能於周日（13日）（即有關利息付款的14日寬限期的最後一日）或之前支付票據於2023年1月30日至7月30日（不包括該日）的利息期間的利息2,094萬美元，而導致發生票據下的違約事件，故於明年到期的6厘有擔保票據將自今日（14日）上午9時起於港交所停牌，直至作出進一步通知。



不過，公司亦指，由於發行人正在就票據進行同意徵求，並進一步宣佈於投票截止日期（即8月11日下午4時正（倫敦時間）），發行人已收到足夠的同意指示以達成將於8月17日下午4時45分（香港時間）舉行的會議所需的法定人數以及足夠的贊同特別決議案的同意指示以於會議上通過有關特別決議案。

公司表示，取決於同意徵求備忘錄及通告所載的其他條件獲達成，倘有關票據的特別決議案根據同意徵求予以執行，則上述違約事件將於修訂生效日期預期為2023年8月18日或前後）簽立補充信託契據時獲得豁免。

另一方面，遠洋盈警預料今年上半年錄得應佔虧損170億至200億元人民幣，去年同期則虧損10.87億元人民幣。公司指出預期虧損與內地整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降，以及對物業項目計提的虧損減值撥備增加，以及分佔合營企業和聯營公司業績下降。