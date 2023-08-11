金管局阮國恒：銀行內房債風險可控　特定分類貸款比率輕微上升

內房債務危機近日有加劇跡象，金管局副總裁阮國恒今日（11 日）出席銀行公會媒體答問會時表示，銀行體系的特定分類貸款比率，由去年尾的1.38％，上升至今年季末的1.45%。至6月尾數據初步來看有輕微上升趨勢，但速度不是太快，會密切留意情況。對於內房民企債務的風險管理，銀行方面多年前已開始相關工作，減低高風險敞口，目前來看風險可控。



上半年本港貸款總額下跌0.5%，阮國恒稱，貸款市場需求疲弱，而內地貸款利率低於香港，在內地需使用資金的企業會傾向在內地貸款，目前來看此趨勢未有改變。

美國最新通脹數據有所回穩，阮國恒表示，目前難言利率是否已見頂，但預計高息環境仍會維持一段較長時間，市民需要小心管理相關風險。

對於近期有發展商減價出售新項目，繼早期金管局放寬按揭成數上限，會否再有進一步寬鬆措施。阮國恒強調，逆周期宏觀審慎監管措施目標並非影響樓價，而是保持銀行體系穩定。

惟香港第二季GDP僅增長1.5%，銀行公會署理主席陳文指出，預計下半年本港經濟及貸款需求均將平穩，本港失業率創新低，隨著經濟活動及內地人流等復甦，相信會對經濟帶來支持。