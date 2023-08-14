TVB與CMC及Young Lion訂立7億元融資協議　支持業務發展及營運

電視廣播（0511，TVB）與華人文化集團公司（「CMC Inc.」）及Young Lion Holdings Limited 訂立融資協議，涉及最高7億元的新貸款融資，以支持其業務發展及營運。該融資有效期至2024 年12月31日，年利率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加1.25厘。



華人文化董事長黎瑞剛表示：「TVB 是香港具有主導地位的電視平台和內容製作商，在中國内地和全球華語觀眾心目中也是根深蒂固的。儘管過去幾年的營商環境充滿挑戰，但我對TVB 的前景依然充滿信心，我們將全力支持 TVB 再上台階及改革創新所作的努力。借助這筆額外資金，TVB 有望更好地搶佔市場先機。」

TVB 執行主席許濤表示：「就 CMC Inc. 及 Young Lion Holdings Limited 對電視廣播有限公司的不懈支持，謹 我代表公司表達衷心感謝。本年度初，香港和中國內地的經濟環境依舊充滿挑戰，這對2023年至今的業績造成一定的壓力，，但我們仍堅定地在扭虧為盈的軌道上前行。電視廣播有限公司2023年上半年的業績已經超越了2022年下半年的表現，而持續推進重點項目的策略上，有信心在2023年下半年將會見證進一步的提升。」