銀色債券｜銀行推優惠吸退款　信銀國際存6個月享4.68厘

銀債認購結果已於周三（16日）公佈，認購額達717億元，最終發行額擴大至550億元，意味有167億元將於明日（18日）退回。除了現有高息定存可以考慮外，多家銀行也推出銀債退款定存優惠，當中信銀國際6個月定存優惠達4.68厘，門欄僅為1萬元。



167億元銀債退款明日退回

信銀國際表示，客戶由8月18日起至8月31日利用銀債退款，經該行各分行敍造1萬元或以上定期存款，可獲以下定期存款優惠年利率，6個月有4.68厘，1年期有4.28厘。

另外，東亞銀行提供銀債退款優惠，客户以10萬元或上的退款，敍做3個月定期存款，可享4.4厘年利率，優惠至8月31日。

建銀亞洲﹕銀債退款做3個定存享額外利率

建銀亞洲表示，經該行申請銀色債券的合資格客戶，憑銀債退款或新資金於分行以 1萬港元或以上設立3個月定期存款，可於當時適用之推廣年利率上享額外年利率 0.1厘。定期存款金額上限為每位合資格客戶100萬元，推廣期由2023年8月21日至2023年8月31日。

工銀亞洲提3項優惠吸銀債退款

工銀亞洲指出，特別推出三大銀債退款優惠，包括定存、基金認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活管理退款資金。由明日至9月29日，若存入10萬元或以上銀債退款以敍做38天定期存款，年利率為3.2厘。若敍做98天及188天定期存款，年利率分別為4.3厘及4.1厘。

該行又指出，若客戶以退款透過整額方式認購基金產品，可享0.5%基金認購優惠。若客戶以退款兌換人民幣，可享有40點子優惠。