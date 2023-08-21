香港航空免費機票｜今日10時起逾8500張機票開搶　有東京等7航點

【香港航空免費送$0機票/香港航空行李/香港航空免費機票】香港航空Hong Kong Airlines第3輪搶機票在今日（21日）上午10時開始。今次會以先到先得形式，送出8,500張由香港出發，至北京（首都）及東京（成田）等7個亞太區內航點的來回機票。



香港航空指出送出的機票已包括20公斤寄艙行李，惟並不包括相關稅項﹑附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用。

香港航空旅遊日期從今年9月1日至明年3月24日，逗留期限介乎2至7日。惟公司亦指出，在個別日子是不會有機票提供。如在今年9月27至10月4日﹑12月20日至27日，以及明年2月7日至14日期間，是不會提供往來東京（成田）的機票。

由於機票數量會因應每個航點供求情況而不同，請依據系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃淡季出發。

香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 網頁同時亦指出參與者須留意8件事，包括活動開如時間﹑目的地，以及所有稅項及附加費，須網上即時付款。同時亦溫馨提示參加者，等候期間不要更新瀏覽器。

香港航空免費機票安排

早前公司指出在7月至8月期間，將會分三個階段送出 25,000+張 $0*票價來回機票，由香港出發去逾20個熱門航點，包括內地及日韓泰等旅遊熱點。

公司指出，第一次搶飛活動會喺7月24日開始，若想知每一個階段送出哪個航點機票，可留意公司Facebook同官方網站喇：bit.ly/3DoNMds

香港航空免費機票條款

公司表示所有機票由香港國際機場「 #飛遇世界鉅賞 」活動送出。不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。