曼谷酒店33間推介｜透明空中泳池／近水門市場及BTS站／人均$96起

曼谷酒店推薦2024!去泰國曼谷旅行有不少靚酒店,本文整理33大曼谷酒店推介,部分距離BTS車站僅需1分鐘步行,而且鄰近水門市場、購物中心等旅遊熱點,全部裝修精緻,部分更是全新酒店,設有透明空中泳池,望住風景影相打卡一流,同時更可以享受高級水療,人均最平$96。



永安旅遊Wing On Travel x《香港01》獨家優惠碼

🟠預訂澳門來回船飛即減$20!👉🏻點擊指定連結領取優惠碼

🟢預訂全球酒店即享3%折扣,最高減300!👉🏻點擊指定連結領取優惠碼

訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼,以最優惠價錢訂酒店!(文章內提及之價錢以發稿日期為準)

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

水門市場是大型的露天市場、曼谷熱門景點之一。(圖片來源:Instagram@yunxun515)

曼谷酒店推介【1】考艾MYS酒店(Hotel Mys Khao Yai)

考艾MYS酒店(Hotel Mys Khao Yai)於2023年3月全新開幕,坐落在曼谷東北近郊的考艾。酒店四周被山林圍繞,建築以純白透明設計打造,房內則以白色色調搭配木系元素的日系風格設計。

酒店僅提供23間客房、套房及別墅,房間樓底相當高,設有戶外平台、私人浴室、藍牙音響、咖啡機等,亦提供免費迷你吧及室內健身器材,別墅房型另設私人溫水游泳池及景觀浴缸,部分房型更擁有投影機及PS5遊戲機!

除了房間打卡able以外,3層樓高的「透明空中泳池」亦值得打卡!泳池由酒店頂樓延伸,可俯瞰到樓下人群及附近的自然山林景色,仿如置身空中一樣,非常刺激!

考艾MYS酒店(Hotel Mys Khao Yai)

房價:人均HK$451起(豪華房;包早餐)

地址:219, Moo 4, Mu Si Subdistrict, Pak Chong District, Nakorn Ratchasima

交通:曼谷機場車程2.5小時

考艾MYS酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【2】曼谷素坤逸卡爾頓酒店(Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit)

曼谷素坤逸卡爾頓酒店(Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit)於2020年開幕,坐落於曼谷最主要街道,距離地鐵站僅僅5分鐘步程,地理位置優越!酒店提供335間房,均配備咖啡機、浴缸、串流媒體服務等,且坐擁地標景觀。酒店設施齊全,提供餐廳、免費私人停車位、户外游泳池和健身中心等。

曼谷素坤逸卡爾頓酒店(Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit)

房價:人均HK$537起(豪華房)

地址:Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, 491 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua

交通:阿速站步行10分鐘

曼谷素坤逸卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【3】曼谷諾富特素坤逸20號酒店(Novotel Bangkok Sukhumvit 20)

曼谷諾富特素坤逸20號酒店(Novotel Bangkok Sukhumvit 20)位於素坤逸中心地帶,可乘坐酒店嘟嘟車前來曼谷購物和餐廳區。酒店於2016年開業,設有244間客房及套房,配備乾濕分離浴室、城市景觀、迷你吧等,套房房型另設圓形打卡大浴缸!酒店亦配備無邊際泳池、小童俱樂部、餐廳和酒吧等設施。

曼谷諾富特素坤逸20號酒店(Novotel Bangkok Sukhumvit 20)

房價:人均HK$360起(高級雙床房;包早餐)

地址:19/9 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei

交通:阿速站步行14分鐘

曼谷諾富特素坤逸20號酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【4】航廈21格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Terminal 21)

航廈21格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Terminal 21)坐落於素坤逸,鄰近班坎姆希安博物館、牛仔街、21客運大樓購物中心等景點,與地鐵站的距離亦相當近,吃喝玩樂都非常方便!酒店提供462間客房及套房,最大的房型可供5人入住。房間均配備特大睡床、免費迷你吧、視頻流等配套設施,套房另設浴缸、客廳、飯廳及廚房。酒店亦擁有室外游泳池、桑拿、兒童遊樂場、網球場、健身室等休閒娛樂設施。

航廈21格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Terminal 21)

房價:人均HK$365起(高級房)

地址:2 Soi Sukhumvit 19 (Wattana) Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, 10110, 瓦他那區, 曼谷, 泰國

交通:阿速站步行6分鐘

航廈21格蘭德中心大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【5】洲至奢選曼谷新浩中央酒店(Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel)

洲至奢選曼谷新浩中央酒店(Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel)鄰近四面佛、三面佛及曼谷暹羅海洋世界,距離BTS七隆站亦只需步行8分鐘,地理位置優越!酒店提供393間客房及套房,配備私人浴室、各規格電源插座、遊戲機等,部分房間亦設有客廳、飯廳及臥室等。酒店提供無邊際游泳池、健身室、桑拿燈設施。

洲至奢選曼谷新浩中央酒店(Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel)

房價:人均HK$450起(標準雙床房)

地址:68 Langsuan Rd, Soi Langsuan, Khwaeng Lumphini, Khet, 10330, 巴吞旺區, 曼谷, 泰國

交通:七隆站步行8分鐘

洲至奢選曼谷新浩中央酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【6】曼谷通羅宿之橋套房酒店(Staybridge Suites Bangkok Thonglor - An IHG hotel)

曼谷通羅宿之橋套房酒店(Staybridge Suites Bangkok Thonglor - An IHG hotel)距離通羅站僅9分鐘步程,酒店亦有定時穿梭巴士來往BTS站,非常方便!酒店房間均為公寓式房型,可供多達4人入住。房內均配備客飯廳、起居空間、浴室及廚房,設備齊全,採用智能房間控制系統,可以觀賞電影!酒店亦設無邊際游泳池、溫泉、桑拿、健身室等。

曼谷通羅宿之橋套房酒店(Staybridge Suites Bangkok Thonglor - An IHG hotel)

房價:人均HK$314起(一室套房;包早餐)

地址:101 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor Road), 10110, 曼谷, 泰國

交通:通羅站步行9分鐘

曼谷通羅宿之橋套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【7】曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店(Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit an IHG Hotel)

曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店(Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit an IHG Hotel)鄰近曼谷人造沖浪樂園、湯之森、牛仔街、K Village等景點,距離BTS鵬蓬站大約10分鐘步程。酒店於2023年開業,提供210間套房,均設有廚房及起居空間,配備洗衣機及廚房用品等。酒店亦提供室外游泳池、溫泉、桑拿及健身室等休閒娛樂設施。

曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店(Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit an IHG Hotel)

房價:人均HK$314起(一室公寓特大床套房)

地址:89/8, 89/9 Sukhumvit 24 Alley, 10110, 空堤區, 曼谷, 泰國

交通:鵬蓬站步行10分鐘

曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【8】康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站(The Continent Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality)

康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站(The Continent Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality)位於素坤逸,鄰近有夜生活區、旅遊景點、寫字樓以及購物中心。酒店於2023年完成翻新,提供153間客房及家庭房,最多可供4人入住,部分房型設有景觀浴缸及大面積落地景觀窗。酒店亦附設室外游泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施。

康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站(The Continent Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality)

房價:人均HK$369起(城景尊貴房)

地址:413 Sukhumvit Road (Between Sukhumvit Soi 21 and Sukhumvit Soi 23), Klongtoey Nua, 10110, 空堤區, 曼谷, 泰國

交通:阿速站步行5分鐘

康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【9】曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下(The Coach Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality)

曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下(The Coach Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality)於2022年開幕,距離阿速站僅需步行3分鐘,來往牛仔街、素坤逸路、21客運大樓購物中心等景點亦十分方便。酒店僅提供14間房,房內設施齊全、採光及空間都足夠。酒店亦配備無邊際泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施。

曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下(The Coach Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality)

房價:人均HK$263起(普通房)

地址:14 Soi Sukhumvit 14 Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District

交通:阿速站步行3分鐘

曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【10】相鐵格蘭德弗雷薩曼谷(Sotetsu Grand Fresa Bangkok)

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷(Sotetsu Grand Fresa Bangkok)於2024年2月全新開幕,酒店地理位置優越,附近有購物中心及餐廳美食,而且鄰近BTS站,出門非常方便!酒店提供129間客房,最大的房間可供4人入住。房間內均設有乾濕分離浴室、電影頻道、基本洗漱用品等,四人房另設有浴缸。酒店亦提供天台游泳池、健身室及餐廳等設施。

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷(Sotetsu Grand Fresa Bangkok)

房價:人均HK$487起(標準雙人間)

地址:7 Soi Sukhumvit 25, 10110, 瓦他那區, 曼谷, 泰國

交通:素坤逸站步行9分鐘

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【11】易思廷大酒店帕亞泰(Eastin Grand Hotel Phayathai)

易思廷大酒店帕亞泰(Eastin Grand Hotel Phayathai)是2023年4月全新開幕的五星級精品酒店,位於BTS披耶泰(Phaya Thai)站旁邊,鄰近水門市場及尚泰中央世界購物中心(CentralWorld),前往四面佛亦僅需15分鐘車程,地理位置優越!酒店提供466間客房及套房,套房最多可供4人入住,全部房間的落地大玻璃窗均坐擁曼谷城市景觀,房間床頭部分設有各規格的插座及燈光控制面板,整體空間寬敞。酒店亦附有無邊際室外泳池、健身室、24小時lounge等休閒娛樂設施,房價更包含免費自助早餐,性價比超高!

易思廷大酒店帕亞泰(Eastin Grand Hotel Phayathai)

房價:人均HK$487起(高級全景房;包早餐)

地址:The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400

交通:BTS「Phaya Thai」站步行1分鐘

易思廷大酒店帕亞泰搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【12】曼谷橡樹套房酒店(Oakwood Suites Bangkok)

曼谷橡樹套房酒店(Oakwood Suites Bangkok)於2020年開幕,是曼谷市內知名的公寓式酒店。酒店鄰近Emporium百貨,雖然不近觀光景點,但勝在近地鐵站,步行3分鐘便可抵達BTS「Phrom Phong」站,出行方便。酒店方面,除了起居室和浴室外,全部客房亦均設有廚房、用餐區、客廳及戶外平台等設施,更有齊廚具、煮食爐、廚房抽氣扇、洗衣機等設備,非常貼心!此外,浴室方面亦分開了泡澡及淋浴空間,相對更安全。酒店亦附設室外游泳池、小童游泳池、桑拿及健身室等休閒娛樂空間。

曼谷橡樹套房酒店(Oakwood Suites Bangkok)

房價:人均HK$412起(豪華雙床一室公寓)

地址:20, Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei 10110

交通:BTS「Phrom Phong」站步行3分鐘

曼谷橡樹套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

💦泰國潑水節 限時優惠🔫

💆‍♀️泰國Spa及按摩活動93折優惠碼🧖‍♀️ SONGKRANSP👉🏻立即預約

🚙 泰國租車/機場接送/包車/火車9折優惠碼 SONGKRANCAR👉🏻立即預約

曼谷酒店推介【13】藝術酒店(Arte Hotel)

藝術酒店(Arte Hotel)是2016年開業的四星級酒店,坐落在素坤逸(Sukhumvit)地區的巷弄裡,距離BTS站僅需步行約3分鐘,鄰近百貨公司 Terminal 21,巷弄中亦有多家便利店,晚上想吃宵夜亦相當方便!酒店價錢親民,但設計風格亦相當華麗有氣派,客房設備完善,化妝台、衣櫃、電視、小沙發等傢俱應有盡有,床頭部分設有插座及閱讀燈,而且空間十足,要完全躺平大型行李箱亦不是問題!酒店亦附有頂層游泳池,看著夜晚的城市景色游泳亦非常浪漫!

藝術酒店(Arte Hotel)

房價:人均HK$212起(豪華雙人房)

地址:29 Sukhumvit Soi 19, Sukhumvit Road

交通:BTS「Asok」站步行3分鐘

藝術酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【14】曼谷托馬斯酒店(Hotel Thomas Bangkok)

曼谷托馬斯酒店(Hotel Thomas Bangkok)是由一棟住宅大樓改建而成的精品酒店,設計參考了建築遺產披耶泰宮,以仿舊傢俱並結合現代時尚風格打造出渡假酒店風情。客房方面,房間色系以莫蘭迪色調為主,裝修帶有英國風,每間客房均設有維多利亞風格的打卡浴缸,床頭部分設有燈光控制面板、USB插頭與一般插座。客房空間亦非常寬敞,打開兩個大型行李後,行走空間還是很大!酒店房價亦包含免費早餐,有多種套餐可供選擇,非常貼心!

曼谷托馬斯酒店(Hotel Thomas Bangkok)

房價:人均HK$317起(舒適大床房;包早餐)

地址:Phaya Thai Road Khwaeng Thanon Phaya Thai, Pratunam, Bangkok, Thailand

交通:BTS「Phaya Thai」站步行2分鐘

曼谷托馬斯酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【15】曼谷艾拉酒店(Aira Hotel Bangkok)

曼谷艾拉酒店(Aira Hotel Bangkok)於2022年7月開業,鄰近BTS娜娜站,坐落在曼谷最著名的素坤逸路(SOIS SUKHUMVIT 11),附近就有中心使館購物商場(Central Embassy)、阿瑪林廣場百貨(Amarin Plaza)、MBK 購物中心等人氣商圈。酒店主打泰式格調,客房設有大大個落地玻璃窗,更設有可觀賞風景的浴缸,更有室外游泳池,設備齊全。

曼谷艾拉酒店(Aira Hotel Bangkok)

房價:人均HK$262起(豪華房(特大床))

地址:14 Sukhumvit 11, 瓦塔納, 曼谷

交通:BTS娜娜站步行5分鐘

曼谷艾拉酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|Hotels.com

曼谷酒店推介【16】拉查丹利格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Ratchadamri)

拉查丹利格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Ratchadamri)位於曼谷市中心,步行6分鐘即可抵達四面佛及中央世界購物中心(CentralWorld),前往BTS站亦只需5分鐘,購物觀光都十分方便!酒店以泰國奢華風格設計,房間為公寓式,廚房設備完善,且有用餐區及洗衣機,浴室的淋浴間和泡澡浴缸分開,空間寬敞舒適,採光度十足!此外,酒店亦附設室外游泳池、健身室、小童游泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施,任何年齡層都適合!

拉查丹利格蘭德中心大酒店(Grande Centre Point Hotel Ratchadamri)

房價:人均HK$391起(至尊豪華房)

地址:Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330

交通:BTS「Ratchadamri」站步行5分鐘

拉查丹利格蘭德中心大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【17】曼谷日航酒店(Hotel Nikko Bangkok)

曼谷日航酒店(Hotel Nikko Bangkok)位於曼谷的素坤逸區(Sukhumvit),雖然與觀光景點距離不算近,但勝在僅需步行3分鐘便到BTS站,出行亦算方便。酒店是日系連鎖飯店旗下的品牌酒店,因此在設計方面都帶有日系感,以木系及灰白色調為主。全部房間均配備淋浴設施及浴缸,床頭部分設有閱讀燈及插座,非常方便,隔音效果也很好。酒店亦設有 24小時健身中心、泳池酒吧、桑拿和休息室。

曼谷日航酒店(Hotel Nikko Bangkok)

房價:人均HK$483起(高級特大床房)

地址:27 Thong Lo, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

交通:BTS「Thong Lo」站步行3分鐘

曼谷日航酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【168】12號住宅酒店及公寓(12 the Residence Hotel & Apartment - Sha)

12號住宅酒店及公寓(12 the Residence Hotel & Apartment - Sha)是2022年開幕的三星級酒店,位處在廊曼國際機場附近,大約20分鐘步程。雖然從酒店出發前往曼谷市區需要至少40分鐘車程,但與廊曼寺的距離就非常近,而且房價夠便宜!酒店設計非常新穎,有小陽台、冰箱、微波爐等設施,非常齊全,床頭部分亦有提供插座及床頭燈,雖然浴室空間較少,但整體不會覺得壓迫。酒店亦附設了健身室及餐廳,CP值超高!

12號住宅酒店及公寓(12 the Residence Hotel & Apartment - Sha)

房價:人均HK$96起(標準雙人房)

地址:22 12 ถนน สรณคมณ์ Si Kan, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand

交通:Don Muang Railway Station車程5分鐘

12號住宅酒店及公寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【19】曼谷素坤逸安凡尼酒店(Avani Sukhumvit Bangkok Hotel)

曼谷素坤逸安凡尼酒店(Avani Sukhumvit Bangkok Hotel)位於BTS 「On Nut」站旁邊,酒店2樓直接連通BTS站,亦可直達購物商場,生活機能及地理位置同樣極佳!酒店於2019年開業,提供標準客房與豪華客房兩大類房型,豪華客房擁有客廳空間與浴缸,裝潢以黑白色系為主,搭配色彩活潑的裝飾,床頭提供無線充電設備與多組USB插座,非常實用!酒店亦設有室外游泳池、健身室、SPA、酒吧、餐廳等休閒娛樂設施,性價比相當高!

曼谷素坤逸安凡尼酒店(Avani Sukhumvit Bangkok Hotel)

房價:人均HK$315起(阿瓦尼房 1張特大床)

地址:2089 Sukhumvit Road, Prakanong Nua Watthana, Bangkok

交通:BTS 「On Nut」站步行1分鐘

曼谷素坤逸安凡尼酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【20】曼谷奈樂安縵酒店(Aman Nai Lert Bangkok)

曼谷奈樂安縵酒店(Aman Nai Lert Bangkok)是頂級酒店及度假村品牌安縵在泰國的首家城市型酒店,秉承品牌「城市綠洲」的概念,酒店選址在曼谷市中心的奈樂園,並預計將於2024年第三季開業。酒店客房位處高層,設計亦融合泰國傳統元素及現代簡約風格,能夠在露台俯瞰奈樂園蔥綠景致的最佳視野,坐擁曼谷天際線美景,位於30樓的無邊際泳池亦能無死角飽覽城市醉人景色!酒店的周邊配套設施亦非常齊備,雖然距離BTS需步行10分鐘,但Central World、Siam Paragon、Central Embassy等購物商場均在步行可達的距離內,交通和購物同樣方便!

曼谷奈樂安縵酒店(Aman Nai Lert Bangkok)

房價:待定

地址:The Residence Gallery, 2/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok

交通:BTS 「Chit Lom」站步行10分鐘

曼谷酒店推介【21】曼谷瑪杜拜迪酒店,傲途格精選(Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection)

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection於2023年9月全新開幕,是萬豪集團旗下Autograph Collection系列的酒店品牌,位於曼谷心臟地帶Sukhumvit,距離BTS「Thong Lor」站僅3分鐘步程,鄰近亦有Wat That Thong寺廟、Wow Park、MIGHTY X等景點,亦有酒吧及餐廳等,地理位置相當不錯!酒店提供7種不同房型,無論是家庭旅客還是情侶住宿都適合。客房採用簡約時尚設計,雖然以墨綠、灰、啡等大自然色系為主調,但房間擁有大面積景觀窗,採光度十足,寬敞舒適。部分客房更配備浴缸及露台,讓你可以好好放鬆!酒店室外泳池亦位處高樓層,絕對可以嘆盡曼谷城市靚景!

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection

房價:人均HK$609起(豪華房(特大床))

地址:22 Soi Sukhumvit 53, Sukhumvit Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok

交通:BTS「Thong Lor」站步行3分鐘

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【22】察殿曼谷大酒店(Chatrium Grand Bangkok)

察殿曼谷大酒店(Chatrium Grand Bangkok)於2022年開業,位於曼谷水門地區的空盛桑運河畔,距離BTS「Siam」站僅8分鐘步程,前往人氣景點都非常方便!酒店為雙子星大樓,超過14種房型可供選擇。客房大走奢華路線,加上一整面俯瞰城景的落地大玻璃窗,空間感及採光度十足,舒適寬敞。酒店內亦有餐廳、酒廊、大型露天游泳池、水療中心、健身中心與兒童遊戲室等休閒娛樂設施,足不出戶都可以獲得大滿足!

察殿曼谷大酒店(Chatrium Grand Bangkok)

房價:人均HK$645起(豪華房(特大床))

地址:728 Phetchaburi Rd, Petchaburi, Ratchathewi, Bangkok

交通:BTS「Siam」站步行8分鐘

察殿曼谷大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【23】通羅雅詩閣酒店(Ascott Thonglor Bangkok)

Ascott Thonglor Bangkok於2022年8月開幕,位於曼谷熱鬧地段Watthana區,鄰近有不少酒吧及餐廳,亦有超級市場,生活機能良好。雖然酒店距離熱門旅遊景點較遠,但從酒店到車站僅需5分鐘步程,即使搭車到其他地方觀光購物都一樣方便!酒店主打公寓形式的客房,房型分為客房、一臥室、兩臥室或三臥室的房型,全部客房均可享採光度十足的一整片落地窗,細味曼谷市景,大部分房型亦提供浴缸、設備齊全的小廚房,明確劃分起居室以及用餐區,雖然採用現代時尚風格,但亦有居家的溫馨安全感!酒店更配備景觀泳池,打卡睇景一流!

Ascott Thonglor Bangkok

房價:人均HK$469起(豪華房)

地址:1 Sukhumvit 59 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok

交通:BTS「Thong Lor」站步行5分鐘

Ascott Thonglor Bangkok搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【24】曼谷無花果大廳酒店(The Fig Lobby)

曼谷無花果大廳酒店(The Fig Lobby)在2022年5月落成開幕,雖然距離熱門景點較遠,前往車站亦要步行10分鐘,但從酒店出發步行5到8分鐘便有便利店和超市,酒店對面亦有路邊攤可以買小吃和水果,可以體驗當地人的日常生活,半夜肚子餓也不怕沒東西吃!酒店藝術感濃厚,裝修風格和用色都相對大膽浮誇,仿如置身色彩繽紛的童話世界,連帶餐廳、泳池等空間亦有玩味十足的藝術氣息,非常適合打卡!客房方面共8種房型,每間客房亦有不同主題,細緻到連杯子、燈光開關、電話都融合客房主題,但全部均配備可以瞭望曼谷市景的露台,部分客房亦設有浴缸,氣氛舒適之餘更讓人心情愉悅,絕對值得一去!

曼谷無花果大廳酒店(The Fig Lobby)

房價:人均HK$199起(高級房(雙人床或兩床))

地址:55 Rimthangrotfaisaipaknam Road, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok

交通:MRT「Queen Sirikit National Convention Centre」站步行10分鐘

曼谷無花果大廳酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

曼谷酒店推介【25】薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅(The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor)

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅(The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor)絕對是曼谷人氣打卡酒店之一,距離BTS通羅車站(Thonglor)僅需步行5分鐘,而且鄰近購物商場Emporium。酒店合共8層,各層設有不同花鳥主題,主打復古風格,不論走廊、客房裝潢都超美,極有感覺,而且附有露天泳池,打卡必住!

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅(The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor)

房價:人均HK$299起(頂級房)

地址:24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷

交通:BTS Thonglor站步行5分鐘

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|Hotels.com

曼谷酒店推介【26】曼谷盆景酒店(Bonsai Hotel Bangkok)

曼谷盆景酒店(Bonsai Hotel Bangkok)於2022年2月開幕,位於曼谷水門地區,距離曼谷機場快線的拉差巴羅站(Ratchaprarop)僅步行5至10分鐘,同時鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔、彩虹二塔等人氣景點。酒店主要改建自50年代傳統街屋,並以門口的百年榕樹作為設計靈感,主打清新簡約設計,客房裝潢漂亮,並設置獨立浴缸,性價比極高。

曼谷盆景酒店(Bonsai Hotel Bangkok)

房價:人均HK$220起(複式套房)

地址:Ratchaprarop Road, 水門, 曼谷

交通:機場快線Ratchaprarop站 步行1分鐘

曼谷盆景酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【27】曼谷標準酒店(The Standard, Bangkok Mahanakhon)

曼谷標準酒店(The Standard, Bangkok Mahanakhon)位於曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」,鄰近達莎拉當BTS站,附近有王權雲頂大廈玻璃觀景台、Mahanakorn Skywalk天空步道等,酒店住客可以免費參觀。酒店以奢華復古為設計主題,房間裝潢精緻時尚,到處都是打卡位,78樓天台更有全曼谷最高酒吧,極具特色!

曼谷標準酒店(The Standard, Bangkok Mahanakhon)

房價:人均HK$754起(標準房(特大床))

地址:89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, 曼谷

交通:BTS Chong Nonsi站 上蓋

曼谷標準酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|Hotels.com

曼谷酒店推介【28】曼谷昭披耶河四季酒店(Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River)

曼谷昭披耶河四季酒店(Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River)是全曼谷唯一擁有河畔泳池的Villa式酒店,距離BTS鄭皇橋站需步行13分鐘,酒店設計具有質感,客房內均設有落地大玻璃,可以觀賞到超靚的河景,部分可以望住夜景浸浴缸,絕對是度假之選!酒店同時提供室外泳池、水療套房及溫泉浴區,更有免費穿接駁車來往中央碼頭Sathorn Pier和購物商園ICONSIAM。

曼谷昭披耶河四季酒店(Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River)

房價:人均HK$2,193起(特大豪華房)

地址:300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷

交通:BTS鄭皇橋站(Saphan Taksin)步行13分鐘

曼谷昭披耶河四季酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|Hotels.com

曼谷酒店推介【29】阿薩温會議大酒店(Asawin Grand Convention Hotel)

阿薩温會議大酒店(Asawin Grand Convention Hotel) 坐落於曼谷的叻猜拉披色,距離水門市場、中央世界購物中心大概15分鐘車程,絕對方便喜愛購物的朋友仔!酒店裝潢時尚,房間乾淨舒適,可享受五星級的設備,同時設有無邊際泳池,以新酒店而言, 算是物超所值的選擇!

阿薩温會議大酒店(Asawin Grand Convention Hotel)

房價:人均HK$178起(尊爵雙床房)

地址:88 Kamphaeng Phet 6 Rd, Talad-Bangkhen, Laksi, 朗四區, 曼谷

交通:福龍風站步行15分鐘

阿薩温會議大酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|Hotels.com

曼谷酒店推介【30】曼谷柏悅酒店(Park Hyatt Bangkok)

曼谷柏悅酒店(Park Hyatt Bangkok)位於BTS車站附近,同時亦是超人氣之選!酒店擁有目前全曼谷最長的無邊際泳池,可以邊玩水邊望風景,完全將一望無際的景色盡收眼底,另外泳池最特別之處是水池內的水溫適中,全因池內的石頭為火山石具有吸收熱功能,帶有恆溫作用,非常舒服!

曼谷柏悅酒店(Park Hyatt Bangkok)

房價:人均HK$978起(兩張單人床)

地址:88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷

交通:BTS隆齊站步行3分鐘

曼谷柏悅酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|Hotels.com

曼谷酒店推介【31】FX 娜娜酒店(FX HOTEL NANA )

FX 娜娜酒店(FX HOTEL NANA)於2022年開業,到隆齊BTS站僅需步行5分鐘,交通方便,此外奔集捷運站亦距離酒店非常之近,同時靠近Rituals Spa、Insanity Nightclub、Karbelka Spa等,隨時都可以做水療。酒店裝潢主打簡潔風格,而且價格不貴,經濟之選!

FX 娜娜酒店(FX HOTEL NANA)

房價:人均HK$152起(高級雙人或雙床房)

地址:158/1, 158/2 Sukhumvit Soi 1 Klong-toey Nua, 瓦他那區, 曼谷

交通:BTS隆齊站步行5分鐘

FX 娜娜酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【32】曼谷無線路英迪格酒店 (Hotel Indigo Bangkok Wireless Road)

曼谷無線路英迪格酒店 (Hotel Indigo Bangkok Wireless Road)位於BTS Phloen Chit 站附近, 可以步行或乘車前往Sukhumvit Road、暹羅(Siam)和巴吞旺(Pathumwan)等熱門地區,亦可搭乘BTS前往暹羅百麗宮(Siam Paragon)、中央世界購物中心(Central World)等人氣商場。酒店裝潢溫馨舒適,設有頂樓室外無邊際泳池,可以欣賞到壯麗的天際線景觀,相當廣闊震撼!

曼谷無線路英迪格酒店 (Hotel Indigo Bangkok Wireless Road)

房價:人均HK$490起(標準房(雙床))

地址:81 Wireless Road, Pathumwan, 帕度萬, 曼谷

交通:BTS 菲隆奇站(Phloen Chit)步行15分鐘

曼谷無線路英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

曼谷酒店推介【33】515 Victory Hotel

這間連泰國通胡慧沖都推介的酒店「515 Victory Hotel」,位於BTS勝利紀念碑站旁,步行僅1分鐘就可以到達,交通方便!酒店以大自然為設計主題,內部 設有種滿綠色植物的庭園,同時有流水瀑布,猶如置身於森林內,非常夢幻,雖然規模不大,但仍設有天台泳池,另外更不能曾過酒店內專食甜品的Sugar Rush專區,可以盡情品嘗各式精緻甜點。

515 Victory Hotel

房價:人均HK$157起(標準間(無窗))

地址:5, 15 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

交通:BTS勝利紀念碑站步行1分鐘

515 Victory Hotel搶先預訂優惠👉🏻Trip.com|Booking.com

(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略