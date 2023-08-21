耀才CEO許繹彬：籲先減「單邊」印花稅　刺激「即日鮮」交投

近日市傳中國當局正考慮下調股票交易印花稅稅率，耀才（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球交易所均洞悉到刺激股市交易量會帶動稅收，因而紛紛調低股票交易印花稅令交易額上升，希望港府亦可以減少印花稅。



許繹彬在記者會上表示，港股近兩年處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滞後於全球股票市場。而港府則在寬減印花稅的問題上一直無動於衷，如港府認為「一刀切」對庫房收人難以估計，可以先行減單邊印花稅，即是買入股票時收取印花稅，而沽出不收。

不過，他又指，此舉未必能夠即時挽救現時疲弱的港股，但有望能刺激「即日鮮」的交投，從而令每日成交有所增加。另外，亦可考慮改善港股交易「手數」問題，冀以降低投資入場門檻，例如投資者在購買首一手股票後，可選擇購買碎股。

許繹彬指出港交所應善用現有資源，開拓更多24小時交易產品。（盧翊銘攝）

望港交所將部份產品實施24小時交易

許繹彬又指，港交所（0388）應盡量善用現有的資源，開拓更多24小時交易產品，現今在港上市已有多隻美股相關ETF，窩輪及牛熊證等產品，可惜這類產品跟隨香港交易時間開市收市，由於此類產品根本未能與實際美股交易時段銜接，因而令投資者不敢參與，導致成交大減。

他建議港交所盡快落實先行將上述產品及香港期貨交易改為 24小時，日的是能與美股交易時段接軌，除可增加交易量外，更可令投資者降低因外圍市況不穩而帶來的風險。