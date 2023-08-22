H股30周年｜史美倫︰內企來港融資8.3萬億佔比七成　互相成就典範

港交所（0388）今天（22日）在中環金融大會堂舉行H股30周年慶祝儀式與酒會。儀式由港交所主席史美倫與集團行政總裁歐冠昇主持，並獲財政司司長陳茂波、中國證監會副主席李超、香港證監會主席雷添良等官員，以至海內外業內人士一同出席。

青島啤酒（0168）為內地第一隻在港集資上市的H股，1993年7月15日正式在儀式舉辦的大廳掛牌。史美倫有份參與當年籌備工作，她在開幕致辭回憶道，那是第一次不用香檳而用啤酒慶祝的上市。

青島啤酒（0168）上市，第一次不用香檳而用啤酒慶祝。﹙港交所圖片﹚

史美倫︰中港互相成就的典範

史美倫續稱，30年前的H股上市是「摸著石頭過河」的重要嘗試，給兩地皆帶來翻天覆地的變化。自1993年7月底計算，內地企業共在港融資8.3萬億元，佔香港股市融資總額的七成左右。另一邊廂，當年香港僅有477傢上市公司，市值不足3萬億元，而今香港上市公司已達2,600餘家，總市值已達37萬億元。與此同時，中資股來港上市，打破30年前香港股票市場規模較小，上市公司種類較單一的局面，令市場結構愈趨豐富及多元化，並引入不少大型及重工業企業，提升本港市場對國際投資者的吸引力。

史美倫又稱，內地企業的到來豐富了香港市場的結構，是中港互相成就的典範，為兩地帶來雙贏。

歐冠昇則表示，H股的互聯互通是從貨幣、企業、新科技的全面聯絡，中國成為世界第二大經濟體得益於此，而未來香港可為中國可持續發展上扮演關鍵角色。

史美倫稱，30年前的H股上市是「摸著石頭過河」的重要嘗試，為中港互相成就的典範。﹙港交所圖片﹚

陳茂波︰港上市公司市值佔GDP細 空間仍巨大

財政司司長陳茂波則提及，香港是內地融資首選之地，強調其「試驗田」與「防火牆」的地位，現有1,400餘家內地企業在港上市，佔比55%，市值總量與交易量則高達80%。較之於美國紐約交易所與納斯達克交易所，上市公司總市值可達國家GDP總量的170%，港交所目前僅達27%，港滬深三大交易所旗下公司市值累加約佔GDP的96%，未來發展空間巨大。

雷添良亦盛讚H股掛牌突破了融資瓶頸，是改革開放後的波瀾壯闊、高潮迭起。他感謝前人為內地企業來港上市克服不少法規的挑戰。

李超稱，截至7月底，超80家期貨機構在港建立子公司，滬深港通開通以來，分別為內地和香港帶來1.95萬億、2.34萬億增量資金，市值佔比3.3%與6.7%，實現中西資本融合，後續仍致力於暢通內地企業在港上市渠道，增加綠燈案例。