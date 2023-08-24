徐慶強出任港交所首席科技總監　曾任滙豐亞太區首席資訊科技總監

港交所﹙0388﹚宣布任命徐慶強為董事總經理及集團首席科技總監。徐慶強將接替轉任集團首席資訊總監的梁松光。

徐慶強將於9月29日加入香港交易所及集團的管理委員會，並向梁松光匯報。他將領導集團在香港的資訊技術基礎設施、運營、發展及支援的職能，以及香港交易所的創新及數據實驗室和內地技術中心。

梁松光在新的職務上將繼續監督集團的科技戰略和團隊，並負責集團的各項重要戰略項目。他將繼續向香港交易所集團行政總裁歐冠昇匯報。

在加入香港交易所前，徐慶強自2019年5月起在滙豐銀行擔任亞太區首席資訊科技總監。在此之前，他曾於華為、順豐速運和德勤擔任高級管理層職位。他亦曾創立一家為年輕投資者提供小額信貸服務的公司ALA Financial Corporation。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，很高興任命梁松光為集團首席資訊總監，並歡迎徐慶強加入香港交易所，他指︰「科技一直是香港交易所願景及戰略中的重要部分，今天的任命反映我們持續在這方面的投資，並為世界各地的客戶和持份者提供最佳服務的承諾。梁松光和徐慶強將發揮不可或缺的領導角色，以支持我們開發現代化、敏捷和數碼化的基礎設施，並繼續拓展平台業務，連接現在與未來。」