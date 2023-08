職場防入坑指南　返工莫「自High」　忙碌不等同績效｜知薇

知薇最愛說:職場如人生,每個人都有權決定自己的職場目標,正如他們都可設定自己的人生目標。職場中沉浮,不少人以錢為主要目標,也有人努力攀登權力高山,更有人專注累積經驗能力。知薇更愛說:職場和人生,都不是百米衝刺,而是「路遙知馬力、日久見人心」的長跑。既然如此,便定要掌握「長跑」的技巧,才能事半功倍,比如能專心、有節奏、要細心、夠耐心、設策略、用巧勁等等。

那些「只向錢看」的打工仔,不免心浮氣躁。他們典型手法之一,就是每1-2年跳槽一次,以博取更快的加薪。此法用多了,副作用明顯,會影響此人日後的marketability(適銷性)。畢竟,沒有一個僱主想做跳板,被短擇1-2年後就被拋棄——始終,新人進入團隊,若沒有6-12個月,僱員尚未熱身,僱主更未回本。

另一個極端,是願意認真長跑的打工仔,卻常感心無力、一肚委屈,人前人後都投入許多精力時間,卻時常不得法,得不到上司的認可,未獲得期待的回報。那麽,問題到底出在哪裏?且讓知薇舉三個經典情景,一一拆解分析,提議解決方案。

情景一: 我都按上司說的做了,怎麽還挨罵?

拆解一:這是職場新人常入的坑,諷刺的是:越曾是好學生的,越容易入坑。要知道,上司下達指令,有意無意下,都high-level且言簡意賅。若你不及時發散思考相關問題,並追問澄清,而僅按字面意思,自己靠猜想去執行,通常都會欠周到,甚至錯得很離譜。

方案一:收到任務和指令,請務必多長個腦子、多長個心眼、多想幾步、多提問確認。你問得多問得細,只要是為件事好,上司通常會盡量回答(畢竟事關業績成果),甚至會暗暗欣賞你的用心和細心。更大的好處是,經過一段時間和數個項目,經過初期與上司較頻密的提問溝通,悟性高的你,也會慢慢摸到上司的思路、脾氣和好惡,之後領悟和執行任務的能力都會穩步提升,合作會越發愉快,隨之而來的,升職加薪也不遠矣。請記住,若你因一時怕上司嫌煩或嫌你反應慢,就自己瞎琢磨亂來,以為能顯得自己聰明伶俐,一旦事情做得不好甚至做錯了,上司的生氣和責罰就難免了。

情景二:我已向對方提出我們的要求,但對方沒有回復,或是回復了卻無甚進展。

拆解二:身在職場,誰都可能偶爾升起惰性。收到任務,沒有靈魂,用肉身麻木執行所需動作,不理會問題解決了嗎、事情結果如何,就覺得做出行動,就當作「搞定,食碗面」了。遇到這類員工,上司只會把他們歸類於「無心亦無力」的人,長此以往,就前途堪憂了。

方案二: 執行任何任務時,遇到瓶頸困難,退縮不前或麻木不理都不是辦法,只做動作不問結果,更只會麻醉了自己。碰見障礙,不妨帶上嘗試甚至遊戲的心,放松精神的同時,集中注意力,給自己一個機會積極思考、觀察分析、探索方案。一個人要有進步,不能只靠累積「飛行里f數」,而是要看他在旅程中,帶動了多少變化、創造出多少不同,那才產生真正的勢能達致前進。在不懈的嘗試中,你或許就找到了解開困境的鑰匙,創造出屬於你的不同,成就感滿滿。

情景三:我做了好多事情,好長的hour(工時),好累好辛苦,卻得不到上司認可和獎勵。

拆解三:在投行開始職業生涯的知薇,自己在這個迷思的坑裏轉了不少年,經常加班加到感動了自己,卻得不到上司認可,不誇張的說,就是是累到「肝爆」,還外加委屈到「肝郁」。直到知薇遇到好老闆,看到我這種傾向,輕描淡寫有語重心長的說:「Activity does not equal to productivity (忙碌不等於績效)。」

方案三: 醍醐灌頂之下,知薇項目在手,每每先自問Where: 「什麽是最終目標?」,接著再自問How: 「如何最有效率地達成績效?」,最後才自問What: 「做什麽達成目標?」因為,我們最缺乏的,永遠不是做事的內容(只顧著做事,事情是做不完的),而是快狠準地找到方向和最短路徑。用高效達成事半功倍,上司滿意,下屬輕鬆,團隊有成就感,多贏不斷。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

