職場防入坑指南　返工莫「自High」　忙碌不等同績效｜知薇

知薇最愛說：職場如人生，每個人都有權決定自己的職場目標，正如他們都可設定自己的人生目標。職場中沉浮，不少人以錢為主要目標，也有人努力攀登權力高山，更有人專注累積經驗能力。知薇更愛說：職場和人生，都不是百米衝刺，而是「路遙知馬力、日久見人心」的長跑。既然如此，便定要掌握「長跑」的技巧，才能事半功倍，比如能專心、有節奏、要細心、夠耐心、設策略、用巧勁等等。

那些「只向錢看」的打工仔，不免心浮氣躁。他們典型手法之一，就是每1-2年跳槽一次，以博取更快的加薪。此法用多了，副作用明顯，會影響此人日後的marketability(適銷性)。畢竟，沒有一個僱主想做跳板，被短擇1-2年後就被拋棄——始終，新人進入團隊，若沒有6-12個月，僱員尚未熱身，僱主更未回本。

另一個極端，是願意認真長跑的打工仔，卻常感心無力、一肚委屈，人前人後都投入許多精力時間，卻時常不得法，得不到上司的認可，未獲得期待的回報。那麽，問題到底出在哪裏？且讓知薇舉三個經典情景，一一拆解分析，提議解決方案。

情景一： 我都按上司說的做了，怎麽還挨罵？

拆解一：這是職場新人常入的坑，諷刺的是：越曾是好學生的，越容易入坑。要知道，上司下達指令，有意無意下，都high-level且言簡意賅。若你不及時發散思考相關問題，並追問澄清，而僅按字面意思，自己靠猜想去執行，通常都會欠周到，甚至錯得很離譜。

方案一：收到任務和指令，請務必多長個腦子、多長個心眼、多想幾步、多提問確認。你問得多問得細，只要是為件事好，上司通常會盡量回答(畢竟事關業績成果)，甚至會暗暗欣賞你的用心和細心。更大的好處是，經過一段時間和數個項目，經過初期與上司較頻密的提問溝通，悟性高的你，也會慢慢摸到上司的思路、脾氣和好惡，之後領悟和執行任務的能力都會穩步提升，合作會越發愉快，隨之而來的，升職加薪也不遠矣。請記住，若你因一時怕上司嫌煩或嫌你反應慢，就自己瞎琢磨亂來，以為能顯得自己聰明伶俐，一旦事情做得不好甚至做錯了，上司的生氣和責罰就難免了。

情景二：我已向對方提出我們的要求，但對方沒有回復，或是回復了卻無甚進展。

拆解二：身在職場，誰都可能偶爾升起惰性。收到任務，沒有靈魂，用肉身麻木執行所需動作，不理會問題解決了嗎、事情結果如何，就覺得做出行動，就當作「搞定，食碗面」了。遇到這類員工，上司只會把他們歸類於「無心亦無力」的人，長此以往，就前途堪憂了。

方案二： 執行任何任務時，遇到瓶頸困難，退縮不前或麻木不理都不是辦法，只做動作不問結果，更只會麻醉了自己。碰見障礙，不妨帶上嘗試甚至遊戲的心，放松精神的同時，集中注意力，給自己一個機會積極思考、觀察分析、探索方案。一個人要有進步，不能只靠累積「飛行里f數」，而是要看他在旅程中，帶動了多少變化、創造出多少不同，那才產生真正的勢能達致前進。在不懈的嘗試中，你或許就找到了解開困境的鑰匙，創造出屬於你的不同，成就感滿滿。

情景三：我做了好多事情，好長的hour(工時)，好累好辛苦，卻得不到上司認可和獎勵。

拆解三：在投行開始職業生涯的知薇，自己在這個迷思的坑裏轉了不少年，經常加班加到感動了自己，卻得不到上司認可，不誇張的說，就是是累到「肝爆」，還外加委屈到「肝郁」。直到知薇遇到好老闆，看到我這種傾向，輕描淡寫有語重心長的說：「Activity does not equal to productivity (忙碌不等於績效)。」

方案三： 醍醐灌頂之下，知薇項目在手，每每先自問Where: 「什麽是最終目標？」，接著再自問How: 「如何最有效率地達成績效？」，最後才自問What: 「做什麽達成目標？」因為，我們最缺乏的，永遠不是做事的內容（只顧著做事，事情是做不完的），而是快狠準地找到方向和最短路徑。用高效達成事半功倍，上司滿意，下屬輕鬆，團隊有成就感，多贏不斷。

知薇的新書《見「薇」知著》得到各位讀者的厚愛，近期在多個三中商書店（三聯、商務和中華），接連上新書熱銷榜，兼斷貨和加單。在此感謝各位的關注和支持！

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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