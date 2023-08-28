中海外中期少賺19%　派息35港仙　稱把握機會適時對港增加投資

中國海外（0688）公布截至今年6月底止中期業績，核心股東應佔溢利為138.2億元（人民幣‧下同），股東應佔溢利為134.89億元，按年跌19.4%。派中期息35港仙。



期內公司收入為891.6億元，按年跌14%，其中來自物業發展收入為859.14億元，租金收入為24.31億元，其他收入8.14億元。

公司又指出期內合約物業銷售額為1,801.8億元，按年升30.1%。

中海外指出上半年於內地11個城市購入13幅土地，新增總樓面面積為190萬平方米，中海外系列公司總土地儲備為6,096萬平方米。

公司指出展望未來中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，將為房地產長期向好提供有力支撐。

對內地樓市企穩轉好保持信心

中央對房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢作出了判斷，明確要適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。房地產市場短期仍處於下行築底過程中。公司對房地產市場企穩轉好保持信心。公司指出擁有充裕的財務空間應對市場波動的風險，擁有厚實的資源抓住市場調整的機會，以攻守兼備的發展態勢應對挑戰，抓住機遇。

隨著美元加息周期已近尾聲，在國家及港府各項政策支持下，香港就業、經濟逐步向好，長期來看，相信香港樓市將會持續穩定。公取對香港未來發展依然保持信心，並將持續把握機會適時增加投資。