調查｜近七成家長冀子女海外升學　英國最熱門　每年花費近80萬元

保誠調查顯示，近七成受訪家長期望子女到海外升讀中小學，三大最熱門的海外升學地點為英國（40%）、加拿大（16%）及澳洲（14%），而日本則是短期課程的熱門國家（19%）。海外留學的教育開支所費不菲。受訪者預計每年平均留學開支將近港幣80萬元。



日本為短期課程的熱門國家

保誠於今年7 至 8 月以網上問卷形式訪問了共300名18歲或以上有計劃負笈海外留學的人士，以及已經或打算送子女到海外升學的家長。調查結果顯示，半數（51%）受訪家長計劃或已經將子女於中學階段送到海外升學，亦有16% 家長將子女離港升學的時間提前至小學階段。

受訪者預計每年平均留學開支將近80萬元，包括學費（平均27.3萬元），其次為生活費用（平均18.5萬元）、住宿費用（平均17.8萬元）及消閒費用（平均14.3萬元）。而即使有高達86%父母會為子女提供平均每月3.5萬元額度的信用卡，不少留學生仍會為了賺取工作經驗及生活費，趁在海外升學時參與實習（61%）或從事非體力勞動兼職工作（45%）。

英國為最多家長為子女選擇到海外留學的國家或地區。（資料圖片）

逾六成人最怕遇意外受傷

調查也發現，有意到海外升學的受訪者，主要是為了追尋夢想（59%）、增加晉升機會（56%）和發展個人興趣（54%）。逾七成受訪者目標是獲得學士學位（20%）或碩士學位（51%），另有11% 希望修讀短期課程（如語言、專業或料理課程），而當中大多數課程為期三個月至一年不等。

除了財務相關的支出，受訪者對海外留學的擔憂大多與人身安全和醫療需求有關。高達63％受訪者最怕於留學期間遇上意外以致身體受傷，也有52% 擔心因患病而需支付昂貴的醫療費用，約四成受訪者則擔憂恐怖襲擊、騷亂或槍擊（41%）以及害怕入院但無親友照顧（39%）。因此近九成受訪者認同購買留學保險對於保障留學生活非常重要或重要（89%），57%受訪者已投保留學保險，而27%正考慮購買。

保誠財險總經理莫玉鶯表示，出國留學只是孩子人生規劃的起步點，家長應為子女籌謀而盡早開始規劃健康保障、財務保障和財富傳承，好讓子女更安心地追求自己的生活和夢想。