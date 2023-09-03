職場如江湖　黑話暗語多　莫做傻白甜　醒目仔有著數｜知薇

在職場摸爬滾打久了，知薇深感：「有人的地方就有江湖，而有江湖的地方就有暗語黑話。」初入職場，你尚可暫時是小白兔，有點傻白甜和不食人間煙火，但要求生存和求博進階，就要多聽、多問、多想，盡快聽懂暗語行話，一來盡量避免誤會犯錯墮入深坑，二來犯了錯盡快修正早日出坑。

無論是上司還是前輩，若非有精神情緒問題、或是有劇情需要，在職場說話都罵人不帶臟字，微笑打人幾棒。在此，容知薇回顧親身經歷的經典案例，一一分析拆解一番，且當個職場黑話小辭典，供讀者們把玩參考，或博你一笑，或望有助益。

案例一：一對一業績考核時，上司滿面春風，給的全是正面評語，最後加一句：「我很重視你，希望你來年繼續努力，與我保持溝通和方向步調一致。」

黑話分析一：上司做業績考核，正面評語永遠是為負面反饋做鋪墊和緩沖。如果，你傻乎乎聽到的全是正面評語，就要好好反復咀嚼和體會話中話、言外意了。上面那句話，最後一句根本就是在責怪你，溝通不夠，且方向步調不一致。若你還不反省修正，就等著慢慢被冷落雪藏吧。

葵花寶典一：聽到這些看似積極或中性的評語，若能迅速發現有潛台詞，最有效能立刻撥亂反正的技巧，就是請教上司：「謝謝信任，我一定繼續努力，不讓你失望。請問在溝通和保持一致方面，我如何能做得更好呢？」這一來，上司就又滿意又暗爽了，心想這人醒目上道，或許值得培養一下。

案例二：當你找分公司領導協作以推進總公司項目時，其分公司阿頭說：「這個項目很有價值，做成功對整個公司都很重要，我們全力支持。無奈，我們本土人力和相關經驗都有限，很需要總公司的支持和指導，能不能給我……（接下來5000字省略，無非是要人、要錢、要方向）。」

黑話分析二：商業世界，即便是同一間公司，因為雙方資源時間都有限，永遠的三大主題是：誰出豉油誰出雞？你死我活？功勞歸誰？你要人家鐵公雞拔毛，對方不直接say no，而打個太極，推來推去，已算給面派對。常見的伎倆，是表面答應，實質推諉，以退為進，不傷感情。以上案例更進取些，不單實質推諉，還登桿子上架，反過來要拔你的毛。

葵花寶典二：記住，在職場，當你被人架上去時（以上案例），請把對方擺到更高的架子上去。針對案例二，你可以順著對方說：「你說的對，我們很樂意幫你們爭取資源。但是，跟老總拿資源，一定要出師有名且條目清晰，還請你和團隊給個計劃書先。」對方對半會傻眼，分分鐘怕惹毛大老板，多一事不如少一事，索性直接幫你做項目所需，了事為上。

你還聽過什麽職場黑話？不妨寫在評論區，與我們分享一下。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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