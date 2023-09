「民選冠軍」不入三甲　凱恩斯「揀股如選美論」有啟示？｜鄭昆侖

在文章刊登之時,10號風球力度的颱風「蘇拉」應該已經離開香港。當大家近日集中關注蘇拉動向之時,或者未必知道區內出現「三颱共舞」的格局。除了蘇拉之外,亞太區同時形成的熱帶氣旋「海葵」以及「鴻雁」。颱風蘇拉的動向其實很「古惑」(古惑程度跟今年港股的「古惑兔」差不多),在8月24日首先「扮北上台灣」,但是在8月25日至29日期間在菲律賓的東北方向海域「一直打圈」,直至8月30日才確認真正目的地原來是粵港澳大灣區,然後再訪問「應該沒有海南雞飯食」的海南島。蘇拉給筆者再次確認一個硬現實,那就是太早預測恒生指數的高低位水平通常是等同「捉蟲」。就算是颱風都可以在幾天之內不斷轉方向,更何況是由一籃子因素所影響的股票市場呢。

另外,近日「大台」的選美活動結束了。除了冠軍以及亞軍佳麗的「事情」(尤其是亞軍)被廣泛討論之外,亦有被不少網民認定是「民選冠軍」竟然三甲不入,坊間亦有人感到可惜。為何筆者會談到選美會呢? 其中一個原因是選美會的運作某程度上跟股票操作套路,存在相似的地方。說出這道理的人,是已故經濟學大師「凱恩斯(John Maynard Keynes)」。

選股跟選美一樣:不是選最好的,而是學懂人性「捉心理」

凱恩斯並不是一名只懂理論的經濟學家,而且在實戰「炒股」的方面有一定的水平。從1922年1946年,英籍經濟學家凱恩斯的股票組合以平均每年接近6%的幅度跑贏(Outperform)了英國股市指數。凱恩斯的方法是在1930至1933年(全球股市暴跌之後)低位吸納。儘管其組合表現在1929年10月股災之前表現平平無奇,但是能夠把握「通街都是血」的時機「大量執平貨」,那就是一種操作的套路。

在1936年出版的《General Theory of Employment, Interest and Money》一書中,凱恩斯更加以選美會作為比諭,指出股市操作的「潛規則」。

「It is not a case of choosing those(Girls)which, to the best of one's judgement are really the prettiest, nor even those which average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached the third degree where we devote our intelligences to anticipating what average opinion expects the average opinion to be. And there are some, I believe, who practice the fourth, fifth and higher degrees.」 (Keynes, General Theory of Employment, Interest and Money, 1936).

換句說話,這即使指在選美會內即使有一位被公認為有仙氣、好有氣質、又討好大家的靚女(亦即「民選冠軍」),並不等同她一定會贏得到冠軍。

凱恩斯特別指出精明的投資者要用更高的維度(亦即The Third Degree、The Fourth Degree、The Fifth Degree、& Higher Degrees)去「進行估計」。

大眾普遍認定是對的事情,即使跟事實相乎,也不一定會乎合某些地方(例如選美會、股市)內的最終賽果。

舉例說,在足球比賽的博彩活動,賠率已經計算了大眾對球賽的預期。因此,就算給你估中大熱門,賠率回報已經很低了。只要10場中出現2至3場「和波、弱隊爆冷贏波」的情況,這便是賭客的災難了。在2022年世界杯,只要每場都下注阿根廷在法定時間內贏波,已是「送錢俾莊家駛」的有效方法了。

至於選美會的結果, 重點是評判的「考量」,以及圈子內的利益關係。再者,有些質素很高而且不是太多人知道的佳麗,不排除會被「私有化」,更不太似會進入三甲。

近年市況「一地眼鏡碎」,看事情的角度其實很重要

股市以及債市所涉及的因素實在太多,不能盡錄。但是大家應該仍記得1)在2021年9月份看好阿里巴巴(9988)的投資者、2)在2021至2022年認為香港樓市「只升不跌」的置業者、3)在2021至至2022年認為「低息才是常態」而大手買入長期債的投資者、4)在2019年年中看好「當時股息率超低」的煤氣(0003)、領展(0823)以及維他奶(0345)的財演以及基金經理。

近年不乏跌眼鏡、遭打臉的案例。所以呢,凱恩斯說得對,要提高看事情的維度(Degree /Dimension)才去玩這個遊戲。

就算閣下只想依靠一個以收息為主的投資組合,其實都是要懂得財技、明白經濟脈絡。在2022年年中之前,在市場內的穩陣高息股(息率高於5厘)選擇並不多,如果太早買入也可能「蝕章」。再者,不少投資者可能連上市公司的資產債務表、現金流情況、行業週期性質也未必搞得清楚,更不用說叫他們可靠地判斷利率、系統內的資產泡沫等比較上多變數的因素了。

