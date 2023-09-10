聽不懂老闆的話　做到死都沒用｜知薇

在職場路上走，就如爬山。初出茅廬的你站在山腳，精力充沛、雄心勃勃、恃才傲物，對已登頂的人既有崇拜幻想，更有幾分「羨慕嫉妒恨」。經歷風雨汗水洗禮後，你好不容易攀到半山腰，回望山腳單純的靈魂們，你意識到自己曾經多麽幼稚，再次仰望已征服山頂的高手，你也多了幾分理解和敬重。

的確，更深刻的經歷，令你有機會獲得更深刻的感受，從而打開眼耳鼻舌身意，得到更深刻的認知——正如沒有人都掙到你認知以外的錢，也沒有打工人能做好你認知以外的事。

因為，當你缺乏某種程度的認知，就變成某種意義上的聾子和瞎子，對比你更高層次的暗示甚至明示，都可能視而不見、聽而不聞。

老規矩，知薇已準備好案例，一一分析拆解，讀者朋友們無需對號入座，有則改之、無則加勉，就好了。

案例一：文件初稿修改好，交給上司審閱。

上司批示：「第二條款(d)是否要考慮刪除，你覺得呢？」你認真的把文件前後又看了一遍，覺得第二條款(d)刪除或留著都是可以的，既然如此，不改更好，省得還要做其他相應改動，並且要告訴對方刪除的理由。認真負責的你，決定這樣做之後，在回復上司的郵件裏，還非常仔細的回答道「第二條款(d)無需刪除，因為……（此處省略50字各種考慮因素）。」上司看完後，無語，默默把第二條款刪除了，並做了其他相應的改動和解釋。

拆解一：上司看似「民主」的批示，話裏有話、弦外有音啊。知薇幫手翻譯一下，就是：「第二條款(d)要刪除，你幫我好好思考怎麽具體修改和處理細節，包括其他相應的改動和給對家的合理解釋。若有其他考慮因素，而不適合刪除，要及時向我匯報分析。」你若做聾子，完全聽不到這些沒說出口的真心話，就等著被上司在心裏給你扣分吧。

案例二：公司組織活動，每個部門都要提出幾個方案供參考選擇。

上司賦權交由你處理，只交代了幾句：「關於這個活動，我有幾個初步粗略的想法，包括……（此處省略100字）。供你參考，也不一定要完全按我說的做，交給你了。」你拿著雞毛當令箭，打算借此大展拳腳，發揮自己的創意無限，做出幾個精美的方案，沒有一個是上司提到的「初步粗略」的想法。興沖沖交給上司審閱，等來的卻是冷淡的回應和一堆不太正面的評語。

拆解二：上司看似「賦權」的指令，當然還是話裏有話、弦外有音啊。知薇再幫手翻譯一下，就是「我們部門的方案，按我給的想法來做，你幫我進一步思考撰寫和處理細節，把事情做得漂漂亮亮。」你若又聾又瞎，完全get 不到這些沒說出口的潛台詞，當然辛苦忙完換來的不是表揚，而是批評啦。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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