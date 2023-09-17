你叻，就有得錄取升職加薪？　別太把自己當回事｜知薇

本周，內地直播帶貨王李佳琦突然跌粉100多萬，起因是他在直播間聽到網民質疑某產品越來越貴時，竟怒懟網民「這麼多年工資沒有漲，有沒有認真工作」，引發網民爭議不滿，李連續道歉都於事無補。

對此，有博主引用哈佛教授Michael Sandel的書《The Tyranny of Merit》（傲慢的精英），引論有不少精英，將自身的成功主要歸因於自己的努力和才華，容易產生傲慢心和階級感，近而漠視甚至看不起社會地下層的人。這些精英們常常忽略了天時地利、運氣機遇和他人支持協助，都是自身成功不可或缺的條件，不少所謂底層人士與他相比，缺乏的或許主要是好運和時機而已。

知薇覺得這個論述極妙，在職場拿到結果的人，不少也容易墮入類似的「傲慢精英陷阱」，在不斷成事的經驗累積下，漸漸從自信到自大，從謙卑到傲慢，最後常常不小心自大過了火，說錯話、做錯事、得罪人而自掘墳墓。能一直帶著謙虛恭敬心，在職場穩紮穩打上升的人士，則有機會慢慢參透這「天時地利人和」的力量之大，遠超過個人的所謂才華能力和想象力。能在今天的位置，他們懂得謙遜感恩，絕不會太把自己當回事。

老規矩，知薇有兩個活生生的職場真實案例，與各位逐一分享分析剖析這職場真理：「不是你叻，就有得錄取升職加薪的啊」。

案例一：面試到最後階段，要在兩個應聘者之間取舍，A多年經驗、簡歷閃耀、口若懸河，願意在時勢下屈尊降貴，減級移動；B簡歷略短、老實巴交、態度謙遜，市場不好下，平級移動。大家覺得誰會被錄取呢？

分析一：一眼看上去，似乎A更「荀盤」些，真實結果卻是B獲錄取。為何？因為上司招人的考量因素中，經驗能力的高低只是其中之一，且不是最重要的決定因素。從長線看，一個團隊，最需要的人才要精於馬拉松，而非短跑，即此人要誠實可靠、踏實穩定、能融入團隊，能一起走一段比較長的旅途去共同成事。歷史和現實都無數次證明，一眼看上去很耀眼的簡歷和聰明的人才，或許短期內個人能很出成績，卻未必善於團隊合作，心態上也易浮躁和受誘惑。有經驗的上司都明白，用不少時間和成本招來的人，若只能留12-18個月，則遠未回本；若還因此搞到團隊雞飛狗跳，那不如空著位置算了。

案例二：接近年底，大老板問起，明年初團隊有哪些需要考慮升職加薪（超過通脹水平的加薪）的人。A表現優秀，入職三年，去年剛升職；B表現平平，入職兩年，尚未升職（據說一同進來的同輩，可能明年初會升職）。大家覺得誰會被升職加薪呢？

分析二：一眼看上去，似乎誰都不需要升職加薪，真實結果卻是A和B都獲升職加薪。為何？原來，大老闆聽完這兩個員工的業績考核的匯報，只問了一個問題：「誰若不升職，離職的風險高？」 如此分析，兩個離職風險都高，A是因職場競爭力強而誘惑多多，B是因為兩年都沒得升職，看著一起進來的peers有的升職， 會掛不住面子而想走。聽完答案，大老闆大筆一揮，兩個都升職加薪。

以上兩個案例的結果，無論對於案例中的A還是B，用常理看都挺不可思議的，但人生和職場往往就是如此荒謬和隨機。記住這個真理，當你再遭遇職場挫折時，不要妄自菲薄，當你再春風得意時，也不要沾沾自喜。因為，這些可能與你自身的能力，沒有半毛關係，還是暗暗感恩和珍惜吧。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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