金豆成年輕人熱門理財產品　業內人士提醒要注意3大盲區

買金保值為傳統投資智慧。內地年輕人近期興起買「黃金豆」等迷你金飾以累積財富，惟有業內人士指出，若消費者是從投資角度買入相關產品，須要注意3大盲區以避開風險。



據《央視財經》報道，金瓜子及小金豆等迷你金器近期大熱。相關產品重量多為1克，價格約為500元（人民幣‧下同）。相關產品在內地社交平台更被視為年輕人「理財利器」。若在小紅書作搜尋小金豆，相關帖文逾2萬篇。同時有內地金店銷售員指出，不少年輕人每個月買幾百元金豆豆存起來，可起到強制儲蓄作用，亦可以體驗購物滿足感。

雖然金豆豆等迷你金飾等產品，《人民日報》引述一位黃金行業業內人士指出，若消費者以投資者為目的購入，需要注意風險。縱使黃金擁有避險功能，被視為保值資產，可是金價較波動，投資者或錯失賣出時機，所獲得收益與預期不符。該業內人士指出，目前已有年輕消費者開始後悔儲金豆，因為並無注意3大盲區。

黃金豆。（微博＠一杯雨塵）

首先金豆成色難辨。《人民財評》一般在黃金珠寶店及銀行自營平台，正規的品牌金豆明確標注重量與成色，可是網絡平台良莠不齊。同時品牌與工藝溢價明顯，最報是金豆有變現門檻，以及回收黃金產品時會涉及手續費，其中回收黃金豆手續費為2%。