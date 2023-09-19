滬深股市低收　創業板指數險守2000點　港股轉升｜持續更新

美國聯儲局將於香港時間周四（21日）凌晨，公布議息結果。市場人士靜待當局決策之際，美股於周一（18日）走勢偏向反覆，道指升6點，報34624點。亞太區股市今日（19日）早段偏軟，日股跌逾200點。



【15:08】

內地股市低收，上證收市報3124點，跌不足1點，深成收市報10125點，跌74點，滬深300指數收市報3720點，跌7點，創業板指數收市報2002點，跌17點。

港股方面，恒指最新報17970點，升40點，國指最新報6231點，升21點，科指跌9點，報3977點。

【13:18】

港股午後繼續窄幅上落，恒指最新報17918點，跌12點，國指跌1點，報6207點，科指跌23點，報3964點。

消費股向下，海底撈（6862）跌3.1%，蒙牛（2319）跌2.4%，潤啤（0291）跌2.4%，周大福（1929）跌1.2%。

【12:19】

港股半日走勢反覆，中午收市報17933點，升3點，國指升1點，報6210點，科指跌21點，報3966點，成交額為409億元。

燃氣股上揚，中國燃氣（0384）升3.2%，潤燃（1193）升4.1%，新奧燃氣（2688）升5.2%。

工業股方面，創科（0669）升4.5%，申洲（2313）升0.6%，互太（1382）跌1.3%。

科技股方面，騰訊（0700）未止跌，最新報312元，跌不足0.1%，美團（3690）跌1.6%，阿里（9988）升0.4%，百度（9888）跌1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，友邦（1299）跌0.5%，港交所（0388）跌0.5%。

【11:30】

港股重拾升勢，恒指升42點，報17972點，國指升12點，報6222點，科指跌11點，報3975點。

新奧（2688）升4.6%，創科（0669）升4.2%，東方海外（0316）升3%。

【10:38】

騰訊（0700）弱勢未改，今早更一度跌穿310元，最新低310.6元，暫時錄凡得6連跌，跌0.5%，成交額為21.57億元。

美團（3690）最新報119.9元，跌1.7%。阿里（9988）最新報84.45元，升0.3%。

恒指最新報17919點，跌10點，國指跌7點，報6201點，科指跌23點，報3963點。

【09:52】

港股轉跌，恒指最新後17879點，跌51點，國指跌19點，報6190點，科指跌23點，報3963點。

友邦（1299）跌0.7%，滙豐（0005）跌0.7%，阿里（9988）升0.2%。

融創（1918）升幅收窄至5.7%。

【09:25】

恒指最新報17942點，高開11點，國指最新報6214點，高開4點，科指最新報3993點，高開6點。

科技股走勢個別，阿里（9988）最新報84.8元，高開0.7%，騰訊（0700）高開0.2%，美團（3690）低開0.5%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開4.9%，小鵬（9866）平開，報72元，比亞迪（1211）低開0.3%。

金融股方面，友邦（1299）低開0.3%，滙豐（0005）低開不足0.1%，港交所（0388）低開0.3%。

內房股方面，融創（1918）境外債重組方案獲大比數通過，今早高開10%，碧桂園（2007）高開1.9%，恒大（3333）高開6.6%。