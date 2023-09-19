香港首次失落最自由經體　菲沙研究所稱對司法獨立信心減影響評分

香港首次失落全球最自由經濟體地位。菲沙研究所最新發布《世界經濟自由度2023年度報告》中，新加坡以8.56分排名第一，香港則以8.55分屈居第二。



今次是該研究所發布有關經濟自由度報告以來，指出透過2021年較全面的數據，香港首次失去榜首身份。報告隨著內地政府實施新及重大的准入限制﹑對外籍僱員的限制，以及企業營運成本增加。同時對法治的干預，及蠶蝕外界對司法獨立的信心等，均影響評分。

在香港評分降低之際，新加坡的整體評分有改善，主要是受到政府規模及管制職層面，促使新加坡評分提高0.06分兼進佔首位。至於瑞士﹑新西蘭及美國，在是次報告中排名分別為第3﹑第4及第5。中國則以6.18分，排名為111。

司法獨立評分較上一年跌

報告顯示香港整體評分已從2019年起持續下跌，2019年時評分為8.95，2020年則為8.621。在5大範疇中，法律制度與私有產權分項評分最低，只有7.58分，並較去年下跌0.19。若在該分項中細分，發現司法獨立評分為7.16分，較2020年的7.37分下跌。司法制度的完善性得分更只有6.49。

評分最高為貨幣穩健程度，該分項評分達到9.57分。細項的海外貨幣銀行賬戶評分更是一直維持10分。

至於國際貿易自由度及管制兩分項，評分分別為9.04及8.64。政府規模評分為7.92。