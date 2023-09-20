英國PRA稱關注內地樓市　因個別英國銀行在內地非常市場活躍

內地樓市自2021年下半年開始轉弱，在銷售疲弱及銀行審慎貸款等因素疊加情況下，不時傳出內地發展商出現財困等情況。英倫銀行副行長兼審慎監管局（PRA）行政總裁Sam Woods接受《CNBC》訪問時指出，關注內地樓市情況，因部份英國銀行在內地非常活躍，可是有關市場增長增速明顯放緩。



Sam Woods亦指出在英國通脹上升及隨之以來的加息背景下，英國銀行業減值正在增加，監管機構正密切關注銀行業的潛在壓力。他亦指出PRA預計抵押貸款拖欠比率略高於1%，與2018年情況相若，在金融危機時更高見3.6%。他又指出有關數字正上升，惟起點後低，當局往後會密切關注。

他又指出英國銀行體系情況較不少人預測為佳，特別是經歷疫情後，巨大的財政及貨幣支挑持實際上為銀行免受信貸損失提供保護。他又指出縱使銀行業減值回升，但起步位置仍是很低，監管機構亦會密切關注；又指出小型銀行的資本充足率較金融危機期間高出3倍。

對內地經濟逆境帶來的風險高度警惕

另一方面，Sam Woods亦表示英國的影子銀行仍令PRA擔憂。尤其是考慮到2021年小型家族辦公室Archegos Capital倒閉等事件，這給全球銀行系統造成超過100億美元的損失。而去年9月，在政府債券價格暴跌和利率大幅波動暴露了某些金融工具漏洞後，英倫銀行介入令幾家英國退休金免於倒閉，非銀行的金融業因此成為英國的焦點。PRA也在密切關注上述這些機構，並對這些風險以及中國經濟逆境所帶來的風險保持「高度警惕」。