燃氣股延續上日升勢　ATMX卻向下　港股半日跌134點｜持續更新

美國聯儲局將於當地時間周三（20日）公布議息結果，縱使目前市場人士預期當局會按兵不動，但是美國股市於周二（19日）卻表現疲弱，三大指數均低收。至於上周四（14日）登陸美國納斯達克市場﹑軟銀旗下晶片設計公司ARM，下挫4.9%。亞太區股市今日（20日）早段表現平平，其中日本股市回落，韓股則處於拉鋸狀況。



【12:17】

港股繼續尋底，半日跌134點，恒指最新報17862點，國指跌53點，報6181點，科指跌74點，報3910點，成交額為366億元。

燃氣股延續上日升勢，新奧能源（2688）升3.1%，中國燃氣（0384）升1.7%，華潤燃氣（1193）升2%。

煤炭股則回落，兗礦（1171）跌0.9%，神華（1088）跌0.2%。

地產股上揚，恒地（0012）升0.5%，長實（1113）升0.7%，新世界（0017）升0.5%，新地（0016）則跌0.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）無升跌，港交所（0388）跌1.8%。

【10:29】

人民幣離岸價再次跌穿7.3，最新報7.3018，跌19點子；在岸價最新報7.2958，跌12點子。

恒指最新報17954點，跌42點，國指跌13點，報6222點，科指跌31點，報3953點。

【10:12】

港股續於窄幅上落，最新報17943點，跌53點，國指跌20點，報6215點，科指跌35點，報3949點。

藥明生物（2269）跌2.7%，潤啤（0270）跌2.3%。

新奧能源（2688）升2.4%。

【09:25】

恒指最新報17939點，低開57點，國指最新報6210點，低開25點，科指最新報3963點，低開21點。

車股今早，蔚來（9866）最新報67.75元，低開13.6%，小鵬（9868）低開3.7%，比亞迪（1211）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開不足0.1%，美團（3690）低開0.8%，騰訊（0700）高開不足0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）低開1%，友邦（1299）低開1.1%。