高盛引九置管理層稱奢侈品銷售超疫情　港人北上消費影響餐飲行業

本港消費呈現更兩極化現象？高盛發表報告，引述九倉置業（1997）管理層指出，旗下商場的超高端品牌銷售已較疫情前高出雙位數水平，可是受到本地消費者北上消費影響，餐飲行業銷售額仍相當落後。



報告引述九置管理層指出，對暑假期間旗下商場人流感到滿意，與受到大型市場推廣活動吸引更多本地及旅客到訪。其中於7至8月，海港城人流按年增加40%，並已回復至2018年約90%水平。在周末日均人流更逾20萬人次。管理層預料十一黃金周期間，商場人流及租戶銷售進一步改善，因國泰（0293）致力將年底運力提高至疫情前7成。

不過受到暑假結束，以及颱風及暴雨影響，9月訪客數目減少。九置又指出暑假期間來港旅客多為低消費家庭，所以租戶銷售額復蘇速度較人流回復速度慢。若以租戶種類劃分，奢侈品銷售仍然強勁，因與中港兩地消費品價格有差距，部份超高端品牌銷售額已較疫情前高出雙位數水平，可是受到本地消費者北上深圳消費，致餐飲行業銷售額仍相當落後。

圖為金鐘太古廣場百老匯戲院。（張浩維攝）

料租戶銷售額復蘇速度落後於太古廣場

高盛指出九置管理層將海港城及時代廣場租戶銷售額復蘇速度，較太古廣場及置地廣場等其他高端商場慢，這與基數效應有關。因部份商場早於2018年或2019年進行翻新。惟九置認為隨著航班運力恢復，租戶銷售額於十一黃金周及年底時進一步回升。

高盛認為九置競爭優惠會持續，與旗下商品擁有大量品牌，由奢侈品以致大眾品牌均有覆蓋。寫字樓方面，九置認為租賃已回穩，並收到更多租戶查詢或擴大承租計劃，與來自與旅客回流的相關行業，包括保險﹑醫療保健等，續租租金仍維持雙位數跌幅。

高盛預期九置仍需要一段時間，盈利水平方可以回復至2018年或2019年水平，因借貸成本高企，及租金成本比率相對偏高。該行預料在2023年及2024年，九置股息率分別為4.3厘及5厘，與其他地產股及收租股的5至7厘股息率相比，並不吸引，不過九置減派息風險相對偏低。該行維持予九置目標價為45元。