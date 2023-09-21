美國議息｜聯儲局宣布維持利率不變　官員多數預計今年再加息一次

美國聯儲局週三（9月21日）公布議息結果，一如預期維持目前利率介乎5.25至5.50厘，仍為美國聯邦基金利率16年來最高。這是聯儲局繼6月決定維持利率不變後，再次決定暫停加息。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。聲明指出，12位官員預計今年還會升息一次，7位官員預計維持不變，重申將繼續評估更多資訊，並會把貨幣緊縮政策的滯後效應納入考量。



聲明指出，近幾個月就業成長放緩，但依然強勁；目前經濟活動以「穩健」速度擴張，但通脹仍居高不下，央行對通脹風險維持高度關注，並重申重申信貸收緊可能會打壓經濟活動。



FOMC將美國2023年底GDP增長預期中位數，從1.0%上調至2.1%。對於2023至2025年底的個人消費支出物價指數（PCE）通脹預期中位數，分別為3.3%、2.5%、2.2%。 2023至2025年底的核心PCE預期中位數，則分別為3.7%、2.6%、2.3%。 對於2023至2025年底的失業率，聯儲局預期中位數分別為3.8%、4.1%、4.1%；2026年底失業率則預期為4.0%。



聯儲局點陣圖顯示，2023至2025年底的聯邦基金利率預期中位數 ，分別為5.6%、5.1%、3.9%（今年6月預期分別為5.6%、4.6%、3.4%）；至2026年底為2.9%，長期維持在2.5%。有「聯邦儲備銀行傳聲筒」稱號的Nick Timiraos認為，根據中位數顯示，預計2024年將有兩次減息。



美國10年期公債殖利率在聯儲局會議聲明後，飆升至4.357%。美國兩年期公債殖利率上升至5.131%，為2007年以來最高水準。

