國泰明年1月引入新津貼　機師工作時數因更表調整減少可獲50%補償

國泰航空（0293）宣布，為進一步提升機師薪酬穩定性，引入新津貼制度，以減少機師更表變動的影響。



新津貼於明年1月實施

國泰航空表示，機師薪酬架構由底薪、津貼及飛行時數薪金組成，公司於今年年初已將所有機師的底薪及完成飛行時數目標的薪金上調3.3%，並增加若干職級機師的津貼，之後亦持續改善機師薪酬待遇，包括調整飛行時數薪金的計算方法。

國泰航空表示，定期與機師同事保持緊密聯繫，就不同議題交換意見。因應這些交流及最近就薪酬待遇的檢討，將於2024年1月起推出一項新的津貼， 以減低更表變動對機師帶來的影響，進一步提升他們的薪酬穩定性 。

國泰航空表示，將於2024年1月起推出一項新的津貼， 以減低更表變動對機師帶來的影響，進一步提升他們的薪酬穩定性 。（資料圖片）

若飛行時數無法月內安排 機師可獲50%補償

公司指，為確保能向顧客提供客貨運服務，有時候需要調整航班時間或機型，新的薪酬架構下，若機師工作時數因公司主動調整更表而減少，如航班取消、延誤、訓練航班調動或機型調整，國泰航空在可行情況下會為機師編配新的飛行任務，盡可能避免他們的飛行時數減少。 若減少的飛行時數無法在該月內重新安排，機師將能獲50%所損失飛行時數的補償。

航務董事甘沛思機長（Captain Chris Kempis）表示，很高興能向機師同事公布另一項有助進一步穩定薪酬的調整。 我們感謝同事透過不同平台 反映的意見，並承諾會繼續與員工保持互動，聆聽意見，在適當及合乎公司 持續發展的情況下作出調整。

除了改善機師薪酬待遇外，合資格機師亦可獲發放特別酬謝金。國泰集團早前公布，一眾於疫情期間與集團共渡時艱的同事，將獲發放最高為六星期合資格酬金，此特別酬謝金將連同九月份薪酬一併發放。此外，集團亦已公布 一項適用於2023至2025財政年度全新利潤分享計劃。